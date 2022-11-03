Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Ирина Ортман родилась в семье музыкантов. И практически не было сомнений, что она продолжит семейные традиции. Однако, как показало время — Ирина прекрасно состоялась и как актриса, и как телеведущая. А также очень смелая девушка, которая не боится трудностей и принимает участие в экстремальных ТВ-проектах.

Первую популярность Ирине Ортман принесла «Фабрика звезд». В 2003 году она появилась в третьем сезоне. К слову, на кастинг ее привел Прохор Шаляпин, который тогда на проект не попал. Продолжением музыкального реалити-шоу стала группа «Тутси». За годы существования девичий коллектив записал несколько хитов и выпустил два альбома. С 2010 года Ирина Ортман отправилась в самостоятельное плавание, начав сольную карьеру.

О новых трендах в российском шоубизнесе, семье, любви и эмиграции Ирина Ортман рассказала в интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

О творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Если говорить об обновлении, наверное, российского шоу-бизнеса. Почувствовалось ли оно сейчас? Или пока все на своих местах?

На своих местах оно уже по определению быть не может. Почувствовала ли я? Наверное, нет. Потому что у каждого артиста, если мы сейчас говорим о шоу-бизнесе, есть своя ниша, своя аудитория. Ну хотя, опять-таки, я не могу говорить за других, за себя. Я никогда не претендовала на какие-то там другие ниши. У меня есть своя аудитория. И, конечно, здорово было бы она прибавилась. Но как-то выезжать на хайпе и на ситуации это не мое.

Можно назвать, например, появление SHAMAN'а — новая звезда у нас на отечественном небосклоне. Многие его обвиняют именно в том, что он именно хайпанул на патриотической песне…

Я абсолютно не согласна с этим. Потому что SHAMAN, он же Ярослав, — это артист, который достаточно долго шел к своему успеху, к такому успеху масштабному. И песни, которые выстрелили в сегодняшние дни, они были написаны, ну, в частности, «Встанем»… Она была написана задолго до сегодняшних событий. И так просто сложились звезды, что он попал, вот, как говорится, в струю. И это можно назвать хайпом… Как угодно. Я не считаю, что он как-то поддался мейнстриму сегодняшнему и взлетел на этом. Я ему верю. Главное, чтобы он продолжал также по-настоящему искренне, с любовью заниматься тем, что ему предназначено. Мне кажется, он — артист, и это его четкое предназначение.

Тут в эфире Первого канала как раз говорили о том, что его появление предсказала Ванга. А ты вообще веришь в предсказания?

Ой, мурашка пошла. Наверное, да. Наверное, да, я верю. Но опять-таки, я не очень люблю слышать свои предсказания. Но какие-то ориентиры в жизни они, наверное, не важны. Ну, интересны. И, в частности, предсказания Ванги, конечно же, я знаю. И в них верю. Я верю в то, что будет все будет хорошо. Только нам нужно немного набраться терпения, веры и, наверное, быть верным себе.

О патриотизме в творчестве и статусе жены офицера

Недавно изучала страницу в ВК и обнаружила песню «Жена офицера». Хотелось бы чуть подробнее о ней узнать, когда она появилась и чему она посвящена?

Да, эта песня авторства моего папы (Виктор Ортман — Прим.ред.) и Евгения Грачева. Автор текста появилась три года назад, и даже вышел EP-альбом с одноименным названием «Жена офицера». Это, можно сказать, автобиографическая песня. Я и есть жена офицера. Песни патриотического содержания появились в моем репертуаре шесть лет назад. И опять-таки возвращаясь к SHAMAN'у, можно сказать, хайпанули. Нет, все не так. К сожалению, на сегодняшнее время да, действительно, есть артисты, которые… Ну, я не люблю называть такие слова, как хайпануть. Пошли… Это правильно, это хорошее веяние. Сейчас очень важна вот эта патриотическая нотка. И главное, чтобы это шло от сердца, а не для того, чтобы как-то привлечь аудиторию и получить себе дополнительные бонусы.

О любви

Чтобы стать женой офицера, пришлось отказаться от прошлого. Вы развелись ради этого брака, ради этой любви. Как хватило смелости?

Это судьбоносная история, как мне кажется. Действительно, я очень кардинальным образом поменяла свою жизнь. И вообще, встретив своего супруга, тоже достаточно таким необычным путем. Потому что, будучи певицей, в моей жизни появилась новая профессия ведущая. Ведущая очень своеобразной тематической программы «Военное обозрение». Вот, казалось бы, где я такая блондинка из поп-группы и такие серьезные темы? Но, тем не менее, встретив своего мужа, там через несколько месяцев программу закрыли. Какая-то такая судьбоносная тоже история. И да, я была замужем. Но я почувствовала сердцем. Я даже не обманывал своего супруга. Я увидела Романа и пришла домой и сказала, что я ухожу.

И он понял, как удалось так мирно?

Как-то он не останавливал меня мой супруг Ну вот, опять тоже какая-то судьбоносной история. Не могу объяснить. Потому что мы в браке с первым мужем прожили достаточно долго: в официальном браке 6,5 лет, а вместе были десять.

Это большой признак любви, наверное. Взять и отпустить своего человека, когда понимаю, что ему лучше или как?

Наверное.

О том на какую хитрость пошла на «Фабрике звезд»

У меня в гостях были уже несколько ребят из «Фабрики звезд» — Дмитрий Бикбаев и Константин Легостаев. Они по-разному описывают свой опыт на проекте. Какой он был у тебя?

Тяжелый. Мне было очень тяжело на «Фабрике» психологически. Я пришла на проект, уже будучи достаточно взрослым человеком, сформировавшиеся. Мне было 25 лет. На тот момент я была самой старшей из девочек. Нет, была Ира Желнова, но она недолго была на проекте. Вот из мальчиков Олег Добрынин был самым старшим. Я, как сейчас помню, немножко уменьшила свой возраст, что мне 22. Мне казалось, такая значимая разница в три года. Но, тем не менее, это вскрылось позже. Как-то мне было так неловко, тяжело было, наверное, в периоды, когда меня номинировали и оставляли, меня выбирала всегда команда. И потом эта команда жалела о том, что меня оставили.

Как так?

Как-то я каждый раз разочаровываться в тех людях, которые находятся рядом со мной. Ну, был момент, такого тяжелого психологического испытания.

Но можно назвать это все равно какой-то школой жизни?

Безусловно, это как, наверное, армия для ребят, так для меня «Фабрика».

О детстве, Казахстане и причинах переезда в Россию

Ты выросла в Казахстане. Какие воспоминания того периода у тебя оставил Казахстан? И давно ли ты там была?

Воспоминания о Казахстане, безусловно, самые теплые, потому что это был период детства. Мы уехали оттуда, когда распался Советский Союз, это был 1990 год. Именно в тот год я почувствовала некий негатив в сторону, на нас, русских, это ощущалось. Кстати, возвращаясь к сегодняшним событиям. И мы как-то прям очень впопыхах с родителями собрались и переехали в ближайший регион, который граничит с Восточным Казахстаном. Но все равно я не могу плохого что-то сказать о том периоде жизни, когда мы там жили, у меня было много друзей, у меня родственники есть, даже племянники казахи. То есть когда мы там жили, там все было прекрасно. Не было вот этого чувства разделения, что появилось после. Была я там последний раз 15 лет назад, потому что все мои родственники уехали в Германию, практически все остались там две сестры, три сестры и один брат.

Какая большая семья…

Да, у нас очень большая семья. Со стороны папы шестеро детей и все многодетные. Бабушка моя родная. Слава богу, жива, здорова.

Об перспективах отъезда из России

У тебя немецкие корни, и ты сама говоришь о том, что семья по большей части уехала в Германию. Сама бы хотела переехать туда или нет?

Никогда. Даже мой папа настолько патриотичен. Он, несмотря на то, что самый старший в семье у моей бабушки и у него была возможность у одного из первых уехать с семьей туда. Он категорически говорил: Нет, наше место здесь И у меня тоже никогда не было мысли уехать за границу. Я люблю Россию, и русские это не национальность. Русские — это дух.

Не могу не спросить провокационный вопрос. Сейчас многие уехали. Почему?

Почему уехали? Тогда надо у них спросить, почему не уехали? А чего они бегут? От чего они бежали? Это надо у них спросить.

Еще больше из интервью Ирины Ортман — о дружбе в шоу-бизнесе, что любит готовить дома, о возрождении группы «Тутси», любви к эсктриму — смотрите в видео версии и читайте в последующих материалах на сайте 5-tv.ru.