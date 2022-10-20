Ленты новостей 2 октября облетела шокирующая новость — в пучине Черного моря пропал финалист «Фабрики звезд-5» Константин Легостаев. На утро певец нашелся живым, но сильно уставшим. В эксклюзивном интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru Константин рассказал всю правду о том, что он делал 15 часов в открытом море и было ли это хайпом.

«Фабрика звезд»: шанс или проклятье?

В 2022 году один из самых нашумевших проектов отмечает 20-летие. Кто-то из участников обвиняет «Фабрику звезд» в малой поддержке после участия, кто-то жалуется на серьезные психологические травмы. Константин Легостаев уверен — это был огромный шанс, за который стоит только благодарить.

«Была дата 17 сентября, когда мы с вещами просто заехали в дом, в котором мы будем три месяца вместе жить без права переписки. Поэтому какие впечатления? Самые яркие, прекрасные впечатления, которым я очень благодарен. Я считаю, что это подарок судьбы вообще оказаться на таком проекте. Потому что не каждый артист, который состоялся, не благодаря подобным проектам… Я думаю, каждому артисту, прям, вот мечталось бы кайфануть вот так. Потому что это немножечко совсем другая история. Там все как-то по-другому было».

А в чем по-другому?

«В том, что за короткий период времени, за три месяца через тебя проходит столько информации, столько всего. И ты из „Звездного дома“ через три месяца выходишь совсем другим человеком. Я не говорю о том, что там чему-то учили, какой-то опыт. Да никакого опыта, в принципе, за три месяца не наберется и больше 50% нас пришли туда на проект уже, в принципе, готовые. Просто там это был такой сумасшедший пиар. Ну, когда, грубо говоря, два раза в день, в течение трех месяцев тебя показывают на первом. И там еще когда показывают на MTV, когда этот канал еще жил, это огромных денег стоит», — считает Константин.

А что касается тех, кто жалуется на психологические травмы, Легостаев полагает, что если человек не готов к тому, что на него свалится такой объем всего или он чего-то не достоин, то «любой может с ума сойти».

Помогла ли Пугачева в карьере?

Наставником «Фабрики звезд — 5» была Алла Борисовна Пугачева. Многие Константину Легостаеву говорили, что надо было бы воспользоваться таким знакомством. Однако певец уверен, что важно идти всегда своей дорогой.

«Алла Борисовна — замечательный человек, просто с потрясающей харизмой. И от нее даже не нужно было получать каких-то уроков или чего-то. С ней достаточно было просто поговорить. И ты уже понимал, каким должен быть настоящий артист. И на сцене, не только на сцене, и в жизни тоже. Она была самой собой», — считает Константин.

Зигзагообразная карьера

Популярность Константина Легостаева состоит из ярких вспышек. «Фабрика звезд», пауза, создание популярнейшего трека к блокбастеру Тимура Бикмамбетова «Особо опасен», затишье, стремительный взлет во всех чартах с композицией «На заре» и опять затишье. Певец совершенно спокойно относится к этому.

«Потому что я всегда работал без продюсеров, не зависел ни от кого. Вот пошел всплеск в кино, оп-оп, появился в саундтреке, то-се… Написал две новых песни, записал, выпустил, устал, уехал на два месяца отдохнуть там, в Индию свалил. То есть я сам себе хозяин, я сам себе начальник, и я работаю просто под настроение. И все. Я никогда ни от кого не завишу. После „Фабрики“ там, когда подписали какие-то контракты, работали… Я привык как-то сам решать. Тем более мне уже не 20 лет, чтобы кто-то мною руководил», — поясняет певец.

Легостаев считает, что если бы ему было необходимо в полной мере поддерживать свой пиар, постоянно где-то появляться, включая ток-шоу на телевидении, то он бы сошел с ума. Не считает он себя и подзабытым артистом.

«Не то, чтобы подзабытым для кого-то. Я вообще неизвестный абсолютно. И я не считаю, что меня должны знать как доллар. Я же не президент этой страны, чтобы меня каждая собака знала, и я не всех знаю», — смеется певец.

Что случилось в Черном море и было ли это хайпом

Константин Легостаев с юности обожает часами купаться. Знаменитость отмечает, что до появления льда плавает в Неве, а в теплом море может пробыть до пяти-шести часов, не выходя на берег. Воду он считает своей стихией. Поэтому и 2 октября пошел в длительное плавание и, если бы не поднявшаяся паника среди его команды, то никто бы и не узнал бы об этом.

«Если бы рядом со мной были бы не они, а были бы мои друзья, которые меня хорошо знают. Бучи никакой бы не подняли. Потому что я помню, когда в Черногории мы отдыхали, я уплыл тоже. Погода была прямо конкретно шторм был вообще. Я приземлился на берег только раза с третьего, потому что там большие такие камни, и меня пару раз долбило об эти камни, я голову себе разбил. Я прихожу туда к ним, где они сидели, а они забыли вообще. Они думали — я уже дома. А ничего, говорю, что вот мои вещи с вами здесь лежат?» — вспоминает певец.

Больше всего Легостаев переживал в этой ситуации за родителей. Но повезло, что они рано ложатся и узнали обо всем уже утром, когда все уже было хорошо. Мама, конечно, отругала, но певец признается, что она уже привыкла к его «закидонам». А по поводу поднявшейся волны в СМИ Легостаев очень расстроен.

О любви к Родине и современной молодежи

Срочную службу Константин Легостаев проходил в середине 90-х годов в войсках противовоздушной обороны (ПВО). И, если бы сейчас была бы необходимость отдать долг Родине, то не задумываясь пошел.

«Готов ли я? Ну, конечно. А я служил. Я призвался в 1994 году. Тогда была чеченская кампания как раз. И практически из моих знакомых ни одного человека не было, который куда-то уехал бы, что-то как-то… Да, девки бы не поняли бы этого», — уверен артист.

Он не берется судить тех, кто уехал. В основном это более юное поколение, у которого совершенно другие принципы жизни.

«Если ты любишь своих детей, своих женщин, если тебе есть за что умирать, да? А я за своих готов умереть. То даже не возникнет никаких вопросов. А поколение гаджетов - это другое поколение абсолютно. У них другие ценности. И очень многим важнее количество подписчиков в TikTok, нежели любимая девушка... Которая и чемодан поможет собрать...» — считает Константин Легостаев.

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