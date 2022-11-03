Студенты Санкт-Петербургского политеха передали подарки в Клинику детской хирургии

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Небольшие презенты юным пациентам будут раздавать перед каждой перевязкой или капельницей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Студенты Петербургского политехнического университета Петра Великого присоединились к акции «Коробка храбрости». Они предали пять боксов с игрушками в Клинику детской хирургии. Небольшие презенты юным пациентам будут раздавать перед каждой перевязкой или капельницей.

«Ребенок идет уже зная, что его ждет подарок. Ускоряет период выздоровления, настроение поднимается у детей», — рассказала перевязочная медсестра Елена Коротенькова.

Как отмечают медики, когда дети в первый раз получают подарок, то потом их уже не надо заставлять идти на процедуры. Всероссийская акция " Коробка храбрости» стартовала месяц назад. Поддержать ребенка в непростой ситуации может каждый неравнодушный человек. В детские больницы можно передавать только новые игрушки и обязательно в упаковке.

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