Су-35С прикрыл вертолёты «Севера». Лучшее видео из зоны СВО

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время и при любых погодных условиях.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Север» в зоне СВО.
Задачей летчиков было прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Боевые вылеты оперативно-тактическая авиация совершает в любое время суток и при любых погодных условиях, применяя различные типы авиационных вооружений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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