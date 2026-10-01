Су-35С прикрыл вертолёты «Севера». Лучшее видео из зоны СВО

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 17 0

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время и при любых погодных условиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Север» в зоне СВО.

Задачей летчиков было прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Боевые вылеты оперативно-тактическая авиация совершает в любое время суток и при любых погодных условиях, применяя различные типы авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
1 окт
«Молния-2» накрыла укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
Снайперы сбили гексакоптер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
«Ураган» накрыл пехоту ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
«Гиацинт-С» нанес удар. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
«Ланцет» взял цель на прицел: Лучшее видео из зоны СВО
28 сент
Удар из тени: лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области
26 сент
Су-35С несет боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
«Опорник» ВСУ уничтожен залпом из гаубицы «Мста-Б». Лучшее видео из зоны СВО
24 сент
Взятие Доброполья обрушит снабжение ВСУ в Донбассе: Минобороны РФ о стратегическом узле
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Премьер-министр Израиля: пассажиров самолета Flydubai спас сантехник
7:00
Больше не шутит и раздает вещи: какую драму переживает Николай Басков
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2026 года
7:00
Су-35С прикрыл вертолёты «Севера». Лучшее видео из зоны СВО
6:41
Продюсер Дворцов дал оценку свадьбе Юлии Пересильд
6:30
Незапертая кабина, нож и пилоты среди пассажиров: странности рейса Flydubai

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня