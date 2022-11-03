Тещу Алексея Воробьева ограбили в Подмосковном Тимошкино

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 170

Тещу знаменитого певца приковали к перилам лестницы и вынесли все содержимое сейфов.

Тещу Алексея Воробьева ограбили в Подмосковном Тимошкино

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Источник 5-tv.ru сообщил, что установлена личность пострадавшей в ограблении в Подмосковном Тимошкино. Ей стала теща Алексея Воробьева, 57-летняя Виктория Челышева. Трое злоумышленников приковали вдову миллиардера Юлия Челышева наручниками к лестнице и вынесли все содержимое сейфов.

Полиция ищет грабителей, которые забрали с собой золото и ювелирные украшения. Ущерб насчитывает порядка десяти миллионов рублей.

Виктория Челышева является главой ООО «ДДТ Интернэшнл». Компания занимается покупкой и продажей зерна и семян. Ее покойный муж-миллиардер был генеральным директором ООО «Андроновское» Клепиковского района Рязанской области.

Родная дочь Челышевой Татьяна познакомилась с Алексеем Воробьевым на съемках проекта одного из федеральных каналов. Там у пары закрутился роман, который перерос в семейные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях ограбления тещи певца Алексея Воробьева.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

16:19
«У них своя семья»: что известно про выброшенных в Севастополе дельфинов
16:08
В Крыму хозяин дельфинария выбросил в море дельфинов
15:59
Как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой и Галкина*— мнение юриста
15:52
Теща Алексея Воробьева рассказала о своем самочувствии после нападения
15:44
ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР
15:37
Всего лишь жалкая копия: Зеленского назвали «Наполеоном-2022»

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика