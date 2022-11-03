Тещу Алексея Воробьева ограбили в Подмосковном Тимошкино

Источник 5-tv.ru сообщил, что установлена личность пострадавшей в ограблении в Подмосковном Тимошкино. Ей стала теща Алексея Воробьева, 57-летняя Виктория Челышева. Трое злоумышленников приковали вдову миллиардера Юлия Челышева наручниками к лестнице и вынесли все содержимое сейфов.

Полиция ищет грабителей, которые забрали с собой золото и ювелирные украшения. Ущерб насчитывает порядка десяти миллионов рублей.

Виктория Челышева является главой ООО «ДДТ Интернэшнл». Компания занимается покупкой и продажей зерна и семян. Ее покойный муж-миллиардер был генеральным директором ООО «Андроновское» Клепиковского района Рязанской области.

Родная дочь Челышевой Татьяна познакомилась с Алексеем Воробьевым на съемках проекта одного из федеральных каналов. Там у пары закрутился роман, который перерос в семейные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях ограбления тещи певца Алексея Воробьева.