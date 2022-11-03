«Как мотылек к пламени»: Трамп намерен победить на выборах в 2024 году в США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Rеutеrs: Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру в президенты США после 8 ноября

«Как мотылек к пламени»: Трамп намерен победить на выборах в 2024 году в США

Фото: Zuma\TASS

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Американский политик ждет удобного момента, чтобы реализовать свой план.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет подать заявку на участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Представитель республиканцев быстро набирает поддержку и видит собственные выгоды в победе партии на промежуточных выборах во вторник. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, как мотылек к пламени, Трамп будет баллотироваться в 2024 году <…> Он хочет поторопиться. Объявление до Дня благодарения даст ему большое преимущество перед противниками», — рассказал его советник журналистам, пожелавший остаться неназванным.

Источник считает, что объявление в ближайшие недели поможет также выявить потенциальных соперников партии. Однако советник не отрицает, что Трамп еще может отложить или изменить свое решение. Официальный представитель Дональда Трампа отказался от комментариев.

Еще один источник, приближенный к планам бывшего президента Соединенных Штатов, сообщил о его намерении объявить о предвыборной компании после промежуточных выборов 8 ноября. Прогнозисты отмечают, что республиканская партия получит преимущество в Палате представителей США. Это позволит им ближайшие два года блокировать законодательные действия президента Америки Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден приписал себе несуществующие заслуги.

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