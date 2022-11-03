В Николаеве взрован обелиск «Родина-мать»
Вандалы совершили это под покровом ночи.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать». Памятник стоял в сквере, где расположен мемориальный комплекс жертвам Второй Мировой.
Все произошло поздно вечером. На кадрах видно — гранитный обелиск разрушен до основания и просто превратился в груду камней.
С начала специальной военной операции РФ на Украине увеличиваются случаи вандализма и сноса памятных советских монументов. Отметим, что еще с февраля на территории Украины демонтировали множество памятников советским воинам. Так распорядился киевский режим.
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