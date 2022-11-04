Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября для всех знаков зодиака

Дар читать зашифрованные послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предсказывать важные мировые события и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

Эксперт подготовил для читателей 5-tv.ru очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 7 по 13 ноября.

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Овен

Эйваз, перевернутый Лагуз и Отал говорят о том, что в этот период времени вы можете максимально выгодно реализовать свой потенциал. Однако это время также может быть связано с необходимостью принятия неожиданных решений. Вероятно, вам будет не хватать данных, поэтому придется полагаться на интуицию. Руны предупреждают, что на принятие решения у вас будет мало времени.

Телец

Дагаз, Йера и Альгиз советуют вам в следующие семь дней активно действовать и не останавливаться на достигнутом. Неделя предоставляет вам все возможности для того, чтобы в полной мере реализовать свои амбиции и достичь поставленных целей. Этот период также поможет вам получить достаточное количество ресурсов для будущих свершений.

Близнецы

Перто, перевернутый Альгиз и перевернутая Вунье говорят о том, что для достижения целей вам понадобится пойти на компромисс. Желаемый вами ранее результат, к сожалению, окажется недостижим даже при концентрации всех сил. Правда и в том, что с 7 по 13 ноября вы все равно сможете совершить важные поступки и разобраться с делами. Просто не бойтесь покинуть зону комфорта.

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Рак

Перевернутый Турисаз, перевернутая Феху и Ингуз рекомендуют вам сконцентрироваться на устранении проблем в финансовой сфере. Новая неделя поможет вам преодолеть прежние сложности и достичь только приемлемого результата на текущий момент, но очень важного в стратегической перспективе. Руны также говорят, что перед вами скоро откроются новые возможности.

Лев

Перевернутый Уруз, перевернутый Турисаз и Тейваз советуют вам сконцентрироваться на активных действиях. При этом имейте в виду, что неделя может потребовать концентрации всех сил и ресурсов. Не исключено, что имеющегося у вас сейчас окажется недостаточно. Поэтому будьте экономны и помните об ошибках прошлого. Если все получится, вы сможете достичь больших успехов.

Дева

Ансуз, перевернутый Тейваз и Йера говорят, что сейчас не время для рискованных решений. Зато на этой неделе вы сможете многое переосмыслить и установить контакты, необходимые для достижения ваших целей в будущем. Еще раз: этот период наиболее благоприятен для поведения итогов и налаживания коммуникаций для будущих побед. Не для риска!

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Весы

Перевернутая Кено, Наутиз и перевернутый Турисаз рекомендуют вам обратить внимание на степень своей информированности. Есть риск, что именно незнание деталей и тонкостей не позволит вам преуспеть. Подумайте о сложностях, которые могут все испортить, но которых сейчас не замечаете. Это поможет определить область, в которой необходимы новые знания. Если обретете их, сможете получить толчок для роста.

Скорпион

Перевернутая Вуньо, Дагаз и Феху открывают для вас возможности по накоплению различного рода ресурсов. Это неделя, которую стоит посвятить созданию надежного фундамента для дальнейших действий. Она также может обернуться некоторыми трудностями. Однако их преодоление выведет вас на новый уровень комфорта. Помните: сейчас важна эффективность.

Стрелец

Тейваз, перевернутая Кено и Дагаз предупреждают об опасности ситуаций и процессов, которые вы не можете полностью контролировать. Такие проекты на этой неделе следует либо на время заморозить, либо завершить совсем. Это позволит высвободить потенциал для дальнейших роста и развития. Однако также необходимо понять, где вы можете управлять ситуацией в полной мере. А потом все просто: поверьте в себя и двигайтесь вперед.

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Козерог

Беркана, Дагаз и Тейваз советуют прожить неделю с 7 по 13 ноября на полную катушку. Это касается всех областей жизни. В этот период вы можете совершить наиболее важные дела и на работе, и в романтической сфере, и в других межличностных отношениях. В эти семь дней перед вами откроется множество возможностей. Будьте активны и не упустите свой шанс!

Водолей

Эваз, перевернутый Турисаз и Ансуз предупреждают о риске столкнуться в этот период с серьезными вызовами. Они могут настигнуть вас из далекого прошлого — старые знакомые и коллеги. Есть и плюс: успешное решение возникших проблем приведет к обоюдной выгоде. Также вы сможете лучше понять свои прошлые ошибки, набраться опыта и наладить контакты для будущих выгодных взаимодействий.

Рыбы

Гебо, Эйваз и Дагаз указывают, что вас ждет непростая неделя. Скорее всего, вы столкнетесь с целым рядом серьезных перемен. В первую очередь это касается личной жизни. Будьте очень осторожны со своими желаниями, аккуратнее ведете себя в новых ситуациях. А еще хорошо подумайте перед принятием ответственных решений. Положительная сторона всего этого — в эти семь дней вы можете завести полезные знакомства.

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