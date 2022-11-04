Зима наступила, Вода прибыла: будем выплывать. Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Предстоящая неделя интересна прежде всего тем, что произойдет сразу смена и месяца, и сезона. Собака уступит место Свинье, а сезон Металла — сезону Воды. Сезон Воды в базцы — это Зима. Холодно, мокро, почти отсутствует Огонь, а значит оптимизм и радость жизни надо добывать самостоятельно, они не придут просто так, с неба, как это происходит летом.

Смена месяца и сезона наступает в ночь на восьмое ноября. Металлическая Свинья будет править вплоть до седьмого декабря, и энергии эти будут мягче, чем октябрьские. Вместе с тем, неразберихи, паники и информационного шума может стать больше. Правда, это компенсируется более благоприятными возможностями для реализации важных планов, решения глобальных жизненных вопросов и создания разного рода договоренностей.

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Понедельник, 7 ноября. Ян дерево на Крысе

В понедельник энергии будут нервными и противоречивыми. Дело в том, что это переходный день между сезонами и обычно это — некий хаос и неразбериха. Планировать что-то уверенно не получится — все может пойти не так, как задумывали.

Лучше всего заняться в понедельник избавлением от всего ненужного. Если планы будут рушиться, а договоренности срываться — туда им и дорога. Не держитесь за то, что будет от вас в этот день уходить. Энергии понедельника избавят вас от того, что изжило и мешало продвижению вперед.

Не планируйте ничего важного, плывите по течению, не реагируйте эмоционально на форс-мажоры и неприятности — и день в итоге пройдет как по маслу. Единственное, чем стоит озаботиться — это не рисковать. Не надо ввязываться в сомнительные развлечения и заниматься экстремальными видами спорта. Энергии настолько разбалансированы, что могут принести травмы и прочие неприятности, связанные со здоровьем.

Особенно это предупреждение касается людей с Лошадью в карте. Эмоции могут зашкаливать и затмевать разум.

Вторник, 8 ноября. Инь Дерево на Быке

Во вторник все может казаться совсем не таким, как вы себе представляли. День будет полон странных событий и непонятных встреч. Но оно и не плохо, это покажет вам обратную сторону вас самих. Внимательно смотрите по сторонам и прислушивайтесь к своим мыслям и ощущениям — они многое вам подсветят.

В мире обыденном вторник вполне неплох для того, чтобы решать проблемы взаимоотношений. Разговор по душам, признание в любви или предложение расстаться — сделайте это во вторник и есть большой шанс, что все пройдет максимально гладко.

Людям с Козой в карте и людям Дерева можно во вторник заняться поиском выгодных предложений по покупке или продаже чего-то ценного. Например, недвижимости. Нет, покупать в этот день не стоит — лучше присмотреться к рынку, прицениться, даже съездить посмотреть, но сделку осуществить в другой день.

Не надо во вторник подписываться на проекты, у которых оговорены четкие сроки — можете провалиться. Не берите в долг и не занимайтесь инвестиционными сделками. Особенно предупреждения касаются тех, у кого в карте есть Коза.

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Среда, 9 ноября. Ян Огонь на Тигре

Среда будет не очень приятным днем для Обезьяны (два Тигра все-таки соберутся), а для остальных окажется вполне себе сбалансированным. Яркие проявления энергий будут сглажены их взаимным влиянием друг на друга.

Наличие Ян Огня в карте дня даст нам чуть более ясное внутреннее зрение. День благоприятен для любых действий, связанных с обзором ситуации и планированием. Займитесь в среду построением карт мечты, написанием стратегий и продумыванием деталей достижения ваших важных жизненных целей. Можно начинать ремонт и отправиться в путешествие.

Не стоит в среду участвовать в любых спорах и соревнованиях. Энергии дня приведут любое противостояние к ничье. Если вы сильнее — рискуете потерять. Если же ваша позиция заранее слабее, то смело настаивайте в среду на своих интересах — у вас есть шанс отыграться.

Четверг, 10 ноября. Инь Огонь на Кролике

Четверг будет похож на среду – та же стабильность, тот же баланс. Правда, энергии чуть более продуктивны и много стихии Дерева. Дерево – это развитие и рост, поэтому можно прогнозировать, что многих из нас в четверг потянет в эту сторону. Так что не удивляйтесь, если заметите себя покупающими новый онлайн-курс. Ну, или хотя бы цветок в горшке.

Благоприятно в четверг все, что связано с «выращиванием» вашего светлого будущего. Все, что посадите в этот день, будет иметь долгосрочный эффект. Планируйте на четверг старт нового бизнеса, подписание большого контракта, свадьбу. Неплохо начинать лечиться и нанимать на работу ключевого сотрудника.

Не стоит в четверг браться за срочные и короткие проекты – затянутся. Ну и путешествия, начатые в этот день, тоже могут пройти совсем не по первоначальному плану. Особенно уязвимыми к неблагоприятным аспектам дня будут люди с Петухом в карте.

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Пятница, 11 ноября. Ян Земля на Драконе

Пятница успокоит нервы. Стихия Земли ограничит Воду, построит для нее стены. Для нас это значит, что эмоции последних дней немного утихнут, а на смену придет трезвый расчет и желание порядка и эффективности.

Энергии дня благоприятны для того, чтобы спокойно и размеренно делать важные дела. Планируйте на пятницу встречи с партнерами, подписание соглашений, начало перспективных проектов и выход на новую работу.

Правильным будет заняться в четверг покупкой и/или продажей недвижимости. Энергия Земли любит все, что связано с домами, квартирами и земельными участками. Воспользуйтесь случаем и оформите в этот день важную сделку.

Те, у кого в карте есть Собака могут получить в пятницу приятный материальный сюрприз от вселенной. Внимательно смотрите по сторонам и не отказывайтесь ни от каких возможностей. В остальном, Собакам стоит быть в этот день максимально аккуратными и не планировать судьбоносных дел.

Суббота, 12 ноября. Инь Земля на Змее

Эта суббота просто обязана быть полноценным Шаббатом – днем без забот, посвященном только отдыху. Эта рекомендация исходит из того, что в субботу нас всех ждет столкновение – Свинья месяца будут воевать со Змеей дня. Обычно такие стычки вызывают усиленное выделение эмоций и повышение уровня конфликтности у простого народа.

Энергии дня будут стараться разрушить планы и задумки и понаставить нам всем препятствий на каждом шагу. Чтобы не попасть впросак, лучше ничего важного не планировать, провести день максимально спокойно и размеренно.

Лучшее занятие на субботу – отдых на диване с книжкой/сериалом/игрой в руках или неспешные прогулки на свежем воздухе. Наиболее чувствительными к неблагоприятным аспектам дня будут люди со Свиньей и Змеей в карте бацзы. Поберегите свои нервы.

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Воскресенье, 13 ноября. Ян Металл на Лошади

Энергии воскресенья не будут очень уж благоприятными. Вокруг будет витать дух неопределенности и неясной тревоги. Не пугайтесь, это не паранойя, просто так сложилось в этот день.

В воскресенье не рекомендованы экстремальные развлечения и любые рискованные мероприятия. Не очень благоприятно стартовать в большое путешествие или заводить новую семью. Если перенести мероприятие не удается, то примите меры предосторожности и, как минимум, успокойте нервы – все может пойти не совсем по вашему идеальному плану.

Не стоит в воскресенье также ходить по больницам. Перенесите визит на другой день. Займитесь лучше поддержанием собственного здоровья и устройте себе день на свежем воздухе. Большое количество пешей ходьбы успокаивает, как никакое другое занятие – доказано учеными.

Неблагоприятные энергетические аспекты воскресенья больше всего подействуют на людей с Крысой в карте. Будьте терпеливыми и ничего не случится.

Удачного всем бацзы!