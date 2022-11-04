Украинский пленный рассказал о катастрофических потерях ВСУ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 140

Украинский пленный Барлян заявил об огромных потерях ВСУ на харьковском направлении

Украинский пленный рассказал о катастрофических потерях ВСУ

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Руководство заставляет боевиков идти напролом, до последнего украинца.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери во время продвижения на харьковском направлении. Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.

Он объяснил, что во время наступления военным было дано задание по захвату определенной территории. Его выполнение было критически важным, поэтому количество попыток могло быть каким угодно, как и число смертей.

«Есть „БР“ — боевое распоряжение. Например, сегодня мы должны совершить попытку захвата позиции. И не важно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, всю роту положить, но цель должна быть достигнута», — сообщил он РИА Новости.

Барлян отметил, что главнокомандующих не волнует количество погибших солдат. Множество националистов умирает, но это стараются не освещать, поэтому настоящее число смертей узнать практически невозможно.

«У нас очень большие потери за две недели (на харьковском направлении — прим. ред.). Просто число потерь скрывается. Узнать его нереально», — рассказал солдат.

Пленный отметил, что когда появились новости о прорыве, все националисты очень обрадовались. Однако никто не подумал о том, какой ценой это было достигнуто. Но хуже всего поступают наемники из других стран. Они постоянно прикрываются украинскими военнослужащими, используя их в качестве живого щита.

«Наемники всегда стоят позади нас. В случае прорыва наше отделение „получает“, пока они отходят. Белых им не жалко», — поделился Барлян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили более 500 боевиков ВСУ на трех направлениях за сутки.

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