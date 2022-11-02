ВС РФ уничтожили более 500 боевиков ВСУ на трех направлениях за сутки
За последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попыток прорвать оборону российских войск. Все атаки националистов пресекаются, противник несет значительные потери, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков, свыше 10 танков и десятки единиц другой техники.
«Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.
По его словам, также истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после получения гарантий безопасности от Украины Россия возобновила зерновую сделку.
- 2 нояб
- Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку
- 2 нояб
- Все гениальное просто! Росгвардейцы придумали, как улучшить стрельбу из минометов
- 2 нояб
- ВКС РФ нанесли удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
- 2 нояб
- Поплавская заявила, что Зеленский погрузил Украину в Средневековье
- 2 нояб
- Видео: группировка «Отважные» разнесла склад боеприпасов ВСУ из «Искандера»
- 2 нояб
- БПЛА «Герань» ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровске
- 2 нояб
- Войска союзных сил в ДНР продвигаются вперед — Пушилин
- 2 нояб
- Экипажи Су-35С продолжают уничтожать технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 нояб
- Хакеры заявили о взломе используемой ВСУ системы управления войсками «Дельта»
- 1 нояб
- Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ
Читайте также
86%
-0.19 60.97
-0.15
Нашли ошибку?