ВС РФ уничтожили более 500 боевиков ВСУ на трех направлениях за сутки

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Лев Пророков
Лев Пророков 128

За последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ

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Специальная военная операция России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попыток прорвать оборону российских войск. Все атаки националистов пресекаются, противник несет значительные потери, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков, свыше 10 танков и десятки единиц другой техники.

«Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

По его словам, также истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после получения гарантий безопасности от Украины Россия возобновила зерновую сделку.

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