Появились кадры из «курилки» сгоревшего в Костроме ночного клуба

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 316

Буквально в нескольких метрах от места для курения находилась дверь пожарного выхода. Почему же люди не смогли выбраться и спастись?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Корреспондент Марина Зверева предоставила 5-tv.ru кадры со специально отведенного для курения места в сгоревшем в Костроме ночном клубе «Полигон». По словам журналистки, именно там было найдено подавляющее большинство тел погибших.

«Большинство из 13 человек погибли именно здесь, в курилке. Они просто не смогли отсюда выбраться. В момент паники растерялись и забежали в первые попавшиеся двери», - объяснила Зверева.

Журналистка отметила, что буквально в нескольких метрах от «курилки» находилась дверь пожарного выхода. Около нее были найдены оставшиеся погибшие.

Страшный пожар случился в костромском клубе в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, причиной трагедии послужил конфликт между посетителями заведения. 23-летний Станислав Ионкин активировал устройство «Сигнал охотника» прямо в помещении ночного клуба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, личности 12 из них установлены. Также шестеро ранены.

Ранее эксперт в беседе с 5-tv.ru оценил шансы посетителей клуба в Костроме на спасение.

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