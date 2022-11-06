Появились кадры из «курилки» сгоревшего в Костроме ночного клуба

Корреспондент Марина Зверева предоставила 5-tv.ru кадры со специально отведенного для курения места в сгоревшем в Костроме ночном клубе «Полигон». По словам журналистки, именно там было найдено подавляющее большинство тел погибших.

«Большинство из 13 человек погибли именно здесь, в курилке. Они просто не смогли отсюда выбраться. В момент паники растерялись и забежали в первые попавшиеся двери», - объяснила Зверева.

Журналистка отметила, что буквально в нескольких метрах от «курилки» находилась дверь пожарного выхода. Около нее были найдены оставшиеся погибшие.

Страшный пожар случился в костромском клубе в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, причиной трагедии послужил конфликт между посетителями заведения. 23-летний Станислав Ионкин активировал устройство «Сигнал охотника» прямо в помещении ночного клуба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, личности 12 из них установлены. Также шестеро ранены.

Ранее эксперт в беседе с 5-tv.ru оценил шансы посетителей клуба в Костроме на спасение.