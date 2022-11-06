Предположительно, здание ранее с многочисленными нарушениями было перепрофилировано под сетевой магазин из торгового павильона.

По данным правоохранителей, большинство из 13 погибших при пожаре в костромском кафе «Полигон» находились в курилке, а эвакуационные выходы оказались заперты. Оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru документы вскрыли ряд нестыковок в планировке кафе и навели экспертов на возможные причины массовой гибели людей.

Так, согласно техплану 2013 года, общая площадь здания превышает 1900 квадратных метров, из которых для общепита отведено около 1700, остальное — на торговлю. Размеры самого кафе можно рассчитать, отняв 550 квадратов супермаркета, цветочный магазин и аптеку. Итого на «Полигон» приходится не более одной тысячи квадратных метров.

По предположению руководителя проектов по системам пожарной безопасности Сергея Победоносцева, здание ранее было перепрофилировано под сетевой магазин из торгового павильона. При этом нарушения «нарастали как снежный ком» и шли «накопительным эффектом», а исполнитель работ, скорее всего, сделал «по самому минимуму требований пожарной безопасности».

«Судя по плану Бюро технических экспертиз, там не единожды проводилась перепланировка, учитывались ли возведенные стены и перегородки — неизвестно. Потому что, когда изменяется конфигурация помещения, меняется и пожарная нагрузка на помещение, соответственно, требуется внесение изменений в проект и выпуск новой проектной документации, переделка системы пожарной безопасности и автоматики. Делалось ли это — тоже неизвестно», — подчеркнул Победоносцев.

Эксперт нашел в документах «Полигона» причины массовой гибели людей 1/7 5-tv.ru 2/7 5-tv.ru 3/7 5-tv.ru 4/7 5-tv.ru 5/7 5-tv.ru 6/7 5-tv.ru 7/7 5-tv.ru

Он указал, что, судя по документам, сгоревшая и рухнувшая крыша состояла из деревянных стропил, покрытых оцинкованным железом, и деревянной же обрешетки. А стены изнутри были обшиты гипсокартоном поверх утеплителя. Эксперт задался вопросом, производилась ли обработка дерева противопожарной пропиткой и проводились ли работы по огнезащите.

«Исходя из опыта, поскольку это денежно затратное мероприятие, никакой обработки деревянных конструкций антипиреном там на 99% не производилось. Поэтому кровля рухнула через 20 минут после открытого горения, хотя по нормативам она должна держаться не менее 45 минут», — отметил Победоносцев.

Он добавил, что турникеты, которые, по словам сотрудников МЧС, серьезно мешали спасать людей, в местах массового пребывания и вовсе недопустимы.

«Никаких турникетов, никаких препятствий, преграждающих вход и выход, в местах массового пребывания быть не должно», — подчеркнул Победоносцев.

Отдельно он заострил внимание на курилке, где нашли около десяти тел. Эксперт указал, что помещение на плане не обозначено, хотя это обязательно, так как курилки — это другая категория пожарной опасности, и они должны быть помечены как зоны повышенной опасности.

«И вообще, по действующему законодательству размещение курительных комнат в помещении с массовым пребыванием людей не допускается. Или же они должны размещаться вне его пределов. Либо в таких комнатах должна быть изменена категория пожарной опасности и соответствующей защиты: обеспечена повышенная категория с системами приточно-вытяжной вентиляции, пожаротушения и прочими», — заключил Победоносцев.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин в комментарии 5-tv.ru оценил шансы посетителей клуба в Костроме на спасение.