Умерла вокалистка и барабанщица слоукор-группы Low Мими Паркер

Вокалистка американской слоукор-группы Low Мими Паркер умерла в возрасте 55 лет после почти двухлетней борьбы с онкологией. В 2021-м ей диагностировали рак яичников. Сообщение о кончине знаменитости появилось в аккаунте коллектива в популярной соцсети.

«Друзья, трудно выразить вселенную с помощью слов в коротком сообщении, но она скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе вашей. Храните ее имя в сердце. Делите момент с тем, кто нуждается в вас. Любовь — действительно самое важное», — написали коллеги покойной.

Мими Паркер родилась в 1967 году. В 1993-м в Дулуте, штат Миннесота, США, вместе со своим мужем Аланом Спархоком (гитара и вокал) она основала Low. Творчество команды часто относят к жанру слоукор из-за характерного медленного темпа и меланхоличного звучания, простых мелодий и аранжировок, хотя сами музыканты не согласны со столь узким определением их стиля.

Коллектив выпустил 13 студийных альбомов, записанных преимущественно в жанре инди-рок. Со временем группа стала экспериментировать со звучанием, добавляя элементы электроники в поздние релизы, но сохраняя минималистский подход. Паркер играла (чаще кистями, а не палочками) на довольно скромной установке из одного малого барабана, тарелки и напольного тома.

Low прославилась живыми выступлениями. Зачастую музыканты играли в клубах, зрители при этом сидели на полу. К собственному репертуару группа добавляла переосмысленные кавер-версии известных песен Joy Division и The Smiths. В августе этого года группа отменила несколько концертов в Европе в связи с лечением Мими Паркер. В сентябре также не состоялись выступления в Соединенных Штатах, а позже коллектив отказался от грядущего европейского турне.

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