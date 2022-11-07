Метеорит и пропавший лайнер: «путешественник во времени» сделал жуткие предсказания на 2023-й

В сети появился очередной «путешественник во времени». И хоть его предсказания откровенно фантастичны, почему-то они интригуют и заставляют хоть на секунду поверить.

В TikTok появился аккаунт, который приковал внимание десятков тысяч людей и зарубежной прессы. Некий мужчина зарегистрировал профиль на имя Эно Аларик и представился путешественником во времени из 2671 года. Он предупредил, что к моменту, из которого он прибыл, человечество окажется на грани уничтожения. И начал сыпать предсказаниями на 2023 год.

Все эти предсказания довольно абсурдны, но почему-то приковывают интерес. Возможно, потому что после цепочки невероятных событий последних лет даже самые странные теории не кажутся невероятными.

Первое из «предсказаний» датируется концом 2022 года. Согласно ему, 30 ноября телескоп Джеймса Уэбба обнаружит «зеркальную версию Земли». Эта находка словно запустит цепочку мистических и необъяснимых явлений.

Уже 1 января 2023-го пассажирский авиалайнер должен исчезнуть с радаров в районе Бермудского треугольника. Согласно данным «путешественника во времени», ни самолет, ни его обломки так никогда и не будут найдены.

Следующее пугающее предсказание — куда более серьезная природная катастрофа. По словам «гостя из 2671-го», в мае «мегацунами высотой 228 метров обрушится на Калифорнию». Перед этим, кстати, «3 марта по всему миру будет получено сообщение, которое, кажется, пришло из океана».

Впрочем, дальше интереснее. Блогер предсказал открытие сразу нескольких необычных видов животных, например, гигантских пауков и медведей. А также падение метеорита, который принесет с собой образцы инопланетной жизни — флоры и фауны.

Но самое странное и пугающее предсказание «путешественника во времени» датируется 18 июня 2023-го. В этом месяце «семь человек таинственным образом упадут на Землю в районе, над которым не пролетают никакие самолеты».

В целом, к «предсказаниям» блогера многие относятся крайне скептически, считая, что они больше похожи на набор фантастических теорий, а сам блог — это всего лишь шутка или попытка проверить теорию вероятности на совершенно невероятных событиях.

Ранее 5-tv.ru публиковал пугающие предсказания ясновидящих на последние месяцы 2022 года.