Причина пожара, мигом облетевшего интернет, пока не называется.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Дубае небоскреб вспыхнул как спичка. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами. По всей видимости, горит обшивка высотки.

Уточняется, что это не административное здание, а жилой дом. Один из жильцов сообщил, что пожарная сигнализация внутри почему-то не сработала. Люди проснулись от шума и звуков сирен экстренных служб.

Сколько человек сейчас находится в здании, сколько уже удалось эвакуировать, есть ли жертвы и пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают спасатели.

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