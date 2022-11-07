Татьяна Буланова впервые вышла в свет с молодым человеком

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 214

Бойфренд знаменитой исполнительницы младше ее на 20 лет.

Татьяна Буланова впервые вышла в свет с молодым человеком

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Татьяна Буланова впервые показалась на публике со своим молодым человеком, бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Избранник артистки приехал к ней на съемки. Несмотря на то, что спортсмен сторонится медийности, корреспондентам федерального канала удалось подловить пару.

Возлюбленный 53-летней Булановой на 20 лет младше ее. Пара в отношениях с 2020 года, развивался их роман во время карантина. Певица отмечала, что не торопится выходить замуж на Руднева — хочет пожить для себя.

Бывший теннисист отказался от любых комментариев и поспешил скрыться от камер, а Буланова призналась журналистам, что после тяжелого рабочего дня любит отдыхать вместе со своим бойфрендом.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» была замужем два раза. Первым ее мужем был Николай Тагрин, у супругов есть общий взрослый сын Александр. В 2005 году Татьяна Буланова вышла замуж второй раз — за футболиста Владислава Радимова. Через два года у пары родился сын Никита. После девяти лет брака певица развелась со спортсменом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова рассказала о планах суррогатного материнства.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика