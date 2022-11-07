Татьяна Буланова впервые вышла в свет с молодым человеком

Певица Татьяна Буланова впервые показалась на публике со своим молодым человеком, бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Избранник артистки приехал к ней на съемки. Несмотря на то, что спортсмен сторонится медийности, корреспондентам федерального канала удалось подловить пару.

Возлюбленный 53-летней Булановой на 20 лет младше ее. Пара в отношениях с 2020 года, развивался их роман во время карантина. Певица отмечала, что не торопится выходить замуж на Руднева — хочет пожить для себя.

Бывший теннисист отказался от любых комментариев и поспешил скрыться от камер, а Буланова призналась журналистам, что после тяжелого рабочего дня любит отдыхать вместе со своим бойфрендом.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» была замужем два раза. Первым ее мужем был Николай Тагрин, у супругов есть общий взрослый сын Александр. В 2005 году Татьяна Буланова вышла замуж второй раз — за футболиста Владислава Радимова. Через два года у пары родился сын Никита. После девяти лет брака певица развелась со спортсменом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова рассказала о планах суррогатного материнства.