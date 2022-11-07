Передумал? Илон Маск готов вернуть на работу уволенных сотрудников Twitter

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Илон Маск готов вернуть на работу уволенных сотрудников Twitter

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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После покупки компании американский миллиардер решил сменить все ее руководство. Теперь же от принятых решений частично отказался.

Компания Twitter, где после прихода Илона Маска уволили половину сотрудников, решила пойти на попятную. По данным Bloomberg, новое руководство уже попросило десятки бывших коллег вернуться. Отмечается, что многие были уволены по ошибке.

Также в компании решили перенести введение платной верификации аккаунтов. Сам Маск изначально предлагал собирать за синие галочки по 20 долларов в месяц, но после критики писателя Стивена Кинга, снизил цену до восьми. А теперь и вовсе отменил плату, по крайней мере до выборов в конгресс, чтобы лишний раз не накалять атмосферу.

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