Людей вынуждают прощаться с самым нетривиальным имуществом, чтобы хоть как-то добывать еду и закрывать кредиты.

Экономический кризис в США вынуждает жителей идти на самые крайние меры. В штате Колорадо в одном из ломбардов можно найти даже поддержанный… гроб. По назначению его, правда, не использовали, приобрели на отдаленную перспективу. И оказалось, это выгодный актив — владельцы заложили гроб, чтобы закрыть кредит.

Уровень инфляции в стране достиг рекордного максимума за последние десятки лет, поэтому люди вынуждены перезакладывать дорогие вещи чуть ли не раз в месяц. Сейчас услугами ломбардов пользуются примерно 30 миллионов американских семей.