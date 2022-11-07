Смерть — не помеха: американцы сдают гробы в ломбарды из-за жесткого кризиса

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Американцы сдают гробы в ломбарды из-за жесткого кризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru

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Людей вынуждают прощаться с самым нетривиальным имуществом, чтобы хоть как-то добывать еду и закрывать кредиты.

Экономический кризис в США вынуждает жителей идти на самые крайние меры. В штате Колорадо в одном из ломбардов можно найти даже поддержанный… гроб. По назначению его, правда, не использовали, приобрели на отдаленную перспективу. И оказалось, это выгодный актив — владельцы заложили гроб, чтобы закрыть кредит.

Уровень инфляции в стране достиг рекордного максимума за последние десятки лет, поэтому люди вынуждены перезакладывать дорогие вещи чуть ли не раз в месяц. Сейчас услугами ломбардов пользуются примерно 30 миллионов американских семей.

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