Подмигивание или нервный тик: почему все время дергается глаз

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 222

Офтальмолог Попова: подергивание век связано с неправильным питанием и стрессом

Подмигивание или нервный тик: почему все время дергается глаз

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

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Чаще всего недугом страдают женщины. Но как от него избавиться?

Веко может дергаться по нескольким причинам. Миокимия (научное название этого явления — Прим. ред.) может развиваться из-за стресса, ненормированного рабочего дня и эмоциональных перенапряжений. Об этом рассказала офтальмолог Анна Попова.

«Женщины страдают от миокимии чаще, чем мужчины. Миокимия зачастую развивается у здоровых молодых людей, подверженных стрессу, с ненормированным рабочим днем, в период эмоциональных перенапряжений», — рассказала она в беседе с Газетой.ру.

По словам эксперта, дрожание века может быть вызвано длительной работой за компьютером, дефицитом витаминов, аллергией и неправильным питанием.

Для того чтобы избежать этого, нужно контролировать потребление кофе и энергетиков, высыпаться и давать глазам отдохнуть. Кроме того, не лишним будет следить за питанием. Также если у вас есть проблемы со зрением, причиной подергивания могут быть неправильно подобранные очки.

Попова указала, что миокимия — не опасный симптом только в том случае, если он временный. в том случае, если подергивания длятся месяц, а также есть другие симптомы, то нужно срочно обратиться к специалисту.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал о жутких последствиях наращивания ресниц.

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