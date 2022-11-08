Александр Петров впервые за долгое время вышел в свет со Стасей Милославской

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 029

Пара знаменитостей появилась на премьере фильма в Москве.

Александр Петров впервые за долгое время вышел в свет со Стасей Милославской

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актеры Александр Петров и Стася Милославская впервые за долгое время появились вместе на публике, пишет 7Дней.ru. Пара знаменитостей посетила премьеру фильма «По-мужски» режиссера Максима Кулагина в Москве. Артисты выбрали сдержанные образы для красной дорожки. Отпустивший усы и бороду Петров облачился в черное — брюки и глухая водолазка, пальто и шапка. Его избранница выбрала стиль поярче — красная блуза, джинсовая юбка, игривая маленькая сумочка через плечо.

Актеры встречаются с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов». Обручального кольца на пальце девушки фанаты не увидели и в этот раз, хотя недавно она открыто объявила, что как и любая другая мечтает выйти замуж за любимого. До союза с Милославской Петров встречался с коллегой по творческому цеху Ириной Старшенбаум. В 2017-м артисты даже объявили о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Их отношения продлились с 2015 по 2019 годы.

Александр Петров — один из самых популярных и востребованных российских актеров. Он является двукратным лауреатом премии «Золотой орел» за «Лучшую мужскую роль в кино» («Текст», 2020) и «Лучшую мужскую роль на телевидении» («Sпарта», 2019). С 2013 года артист играет в театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. В 2022-м стало известно, что Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Александр Петров внезапно заявил о приостановке карьеры.

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