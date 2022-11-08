Стало известно, почему произошла разгерметизация на рейсе Стамбул-Екатеринбург

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 681

Представитель Red Wings назвал причину разгерметизации судна, летевшего из Стамбула в Екатеринбург

Стало известно, почему произошла разгерметизация на рейсе Стамбул-Екатеринбург

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Воздушное судно SSJ100 авиакомпании Red Wings, выполняющее рейс Стамбул-Екатеринбург, полностью исправно.

Специалисты аэропорта осмотрели самолет, экстренно севший в Сочи. Лайнер был допущен к дальнейшей эксплуатации, рассказал «Известиям» представитель Red Wings.

Выяснилась и причина, из-за которой пилоты рейса Стамбул-Екатеринбург подали в аэропорт сообщение о разгерметизации.

«По предварительной информации, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека. Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха», — сообщил сотрудник авиакомпании.

Представитель Red Wings добавил, что экипаж самолета принял абсолютно верное решение, запросив посадку в Сочи.

Red Wings совместно с аэропортом Стамбула выясняет причины нарушения технологии при выпуске судна, заключил источник.

Рейс Стамбул-Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона 7 ноября в 23:05 по московскому времени. На борту находилось около сотни пассажиров, никто из них не пострадал. Перед посадкой воздушное судно вырабатывало топливо. После дозаправки рейс вылетел в Екатеринбург в районе часа ночи 8 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить при попадании самолета в грозу.

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