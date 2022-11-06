Затаить дыхание и ждать: как выжить при попадании самолета в грозу

Эксперт по безопасности полетов Александр Романов на примере случая в Танзании рассказал, что можно и нельзя делать пассажирам и экипажу, если грозит авиакатастрофа.

Жуткие инцидент в Танзании поразил весь мир: пассажирский Airbus стал разваливаться в воздухе, попав в грозовое облако. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Между тем, оценивающие результаты ЧП юзеры в сети задаются одним и тем же вопросом: а что вообще нужно делать, чтобы гарантированно выжить в подобных ситуациях. Ответ на него в эксклюзивном интервью 5-tv.ru дал эксперт по безопасности полетов Александр Романов.

Главное — сохранять спокойствие

Безусловно, в воздухе может произойти что угодно, и никто не застрахован от риска катастроф. Между тем, аварий на борту случается гораздо меньше, чем ДТП на дорогах. Если говорить конкретно об опасности грозы для лайнера, то следует понять один момент: просто так пилоты никогда не направят воздушное судно в грозовой фронт. Либо за штурвалами будут непрофессионалами, либо маршрут пролегает так, что от него ни в коем случае нельзя отклониться.

В случае с самолетом в Танзании вина за произошедшее, скорее всего, лежит на пилотах, предположил специалист. Романов отметил: на современных самолетах есть радиолокатор, который четко показывает, куда можно лететь. Все было бы намного проще, если бы экипаж принял решение обойти эту зону, но почему-то этого не сделал. Вышло — что вышло.

«Очень большие восходящие и нисходящие потоки, поэтому в данном случае, конечно, самолет мог бы вообще потерять большую способность к полетам. У нас попадания в такие зоны строго запрещены», — подчеркнул эксперт.

Александр Романов также добавил: шансы на выживание при попадании самолета в грозу большие, потому что современные лайнеры оборудованы специальной системой, которая защищает от прямых попаданий молний.

«Заряд проходит по корпусу или по крыльям самолета. Есть специальные статические разрядники, через которые все разряды уходят в атмосферу. Молнии не так страшны как болтанка. Бывает очень сложно, когда попадаешь в зону града», — отметил специалист.

При таком стечении обстоятельств, у самолета могут значительно повредиться и носовая часть, и крылья. Такая болтанка очень негативно влияет на условия полета для пассажиров.

«Как себя вести в данном случае? Пассажирам нужно запомнить: не так страшна сама болтанка, как-то, что они будут не пристегнуты. При таких бросках ты можешь улететь к потолку и так приземлиться, что получить или незначительные, или серьезные повреждения, переломы», — подчеркнул Романов.

Экипаж же, если для него грозовой фронт — неожиданность или неизбежное стечение обстоятельств, должен принимать экстренные меры.

«Иногда бывают очень запретные зоны, при которых отклониться от „трассы“ практически невозможно. В таком случае нужно возвращаться и производить посадку на запасном аэродроме», — заключил спикер в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении самолета с 39 пассажирами в озеро Виктория в Танзании.