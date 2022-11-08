Полиция провела обыск у националиста Дмитрия Демушкина

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 80

Прежде лидер движений «Славянский союз»* и «Русские»* уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция провела обыск у националиста Дмитрия Демушкина

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Правоохранители провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина. Об этом лидер движений «Славянский союз»* и «Русские»* сообщил в своем Telegram-канале.

«В 06:00 ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — рассказал он подписчикам.

Позже обыски в квартире Демушкина подтвердил его адвокат Олег Колесников. В беседе с 5-tv.ru он пояснил, что мероприятия связаны с журналистской деятельностью мужчины. Они проведены по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Наказание за это предусмотрено статьей уголовного кодекса.

«В 6:30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали», — уточнил юрист.

Как известно, пять лет назад Дмитрий Демушкин получил 2,5 года заключения в колонии строгого режима. Ему вменялась статья о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Срок журналист получил после того, как в 2014 году опубликовал в соцсетях фото экстремистской направленности. После освобождения Демушкин занял руководящую должность в администрации сельского поселения Барвихинское. Позже, в мае 2019-го, он стал главным специалистом отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв прогремел у кафе в Забайкалье, есть пострадавшие.

* — экстремистские организации, запрещенные в РФ.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика