Собака Эльза стала мамой больному львенку и тигрятам в зоогалерее Иркутска

Драматическая история разыгралась в иркутской зоогалерее. Туда привезли умирающего львенка, животному пришлось ампутировать лапу. Для поддержки к котенку подселили щенка лабрадора, и собака не только его выходила, но и научила льва жизни. Правда, по-собачьи.

Теперь лабрадор командует целым прайдом, в который добавились еще и тигры. Диких кошек, которые думают, что они — собаки, увидела корреспондент «Известий» Галина Сотникова.

Жалобный рык — от тоски: любимая собака ушла. Она скоро вернется, и лев сразу успокоится, — рассказывают сотрудники зоогалерии. Лабрадор по кличке Эльза, по сути, заменила царю зверей маму. Фортис появился на свет полтора года назад в иркутском питомнике. Родовая травма лапы. В цирк не возьмут и в дикую природу животное не выпустишь: умрет от голода. Охотиться не сможет.

«Когда мы его забрали, ему оставалось жить без помощи несколько часов. И вот так, в процессе выхаживания львенка, мы поняли, что ему срочно нужна живая грелка, у знакомых нашли подходящего возраста щенка. Щенки породистые, щенки были продажные. Мы попросили буквально на пару дней. И уже на второй день позвонили, сказали, что все ребята, щенок продан. Отправили деньги, оставили Эльзу у себя, потому что буквально с первых минут было понятно, что разлучить эту парочку мы не сможем», — пояснила координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Поначалу боялись: лев повзрослеет, изувечит собаку. Но тот оказался послушным. До сих пор ни разу не поднял лапу на лабрадора.

«Поскольку лабрадор по кличке Эльза показала себя хорошей мамой, она научила Фортиса питаться, играть, взаимодействовать с людьми — сотрудники зоопарка решили повторить эксперимент и взяли еще двоих малышей. На этот раз — тигриц», — рассказала Сотникова.

Их привезли в Иркутск из Владивостокского зоопарка. Чтобы Фортису было не скучно. С полосатыми соседями он резвится каждый день. Порой, игры перерастают в потасовку. И тогда бесстрашный лабрадор всех разнимает.

«Эльза у них беспрекословный авторитет. Она у них нянька. И, в принципе, они все ее очень уважают. Это можно заметить в процессе кормления. Сначала кушает у нас лев и собака. И только потом подходят тигрицы. Львы в природе едят всегда первыми. И Эльза вместе с ним, с Фортисом, кушает», — отметила экскурсовод Екатерина Коренкевич.

Животных, которых не планируют разводить в иркутской зоогалерии, обычно стерилизуют. Такую операцию хотели сделать и Эльзе. Но передумали. Иначе придется разлучить ее с кошачьими на десять дней. Пока не зарастут швы. За это время — рассказывают работники зверинца — Фортис и тигрицы умрут от тоски. Настолько сильно любят они вторую маму.