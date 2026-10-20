Украл радость: как коронавирус мешает мозгу получать удовольствие

EBioMedicine: из-за COVID снижается способность получать положительные эмоции

Перенесенный COVID-19 может быть связан с изменениями в работе дофаминовой системы мозга, которая участвует в формировании мотивации, удовольствия и способности получать положительные эмоции. Работа опубликована в журнале EBioMedicine.

К такому выводу пришли исследователи, изучившие мозг людей с длительным COVID-19. Ученые использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), чтобы оценить состояние дофаминергических нервных окончаний в определенных участках мозга.

Что обнаружили ученые

В исследовании участвовали 24 человека, которые перенесли COVID, и 24 здоровых человека того же возраста. Для сравнения ученые также использовали расширенную контрольную группу из 43 человек.

Исследователи измеряли связывание везикулярного моноаминового транспортера 2 (VMAT2). Этот показатель используется как маркер плотности нервных окончаний, высвобождающих дофамин.

У людей с длительным COVID-19 показатель VMAT2 оказался значительно ниже, чем у здоровых участников. Разница была обнаружена сразу в нескольких областях полосатого тела мозга — вентральном стриатуме, скорлупе и хвостатом ядре.

Авторы предполагают, что полученные результаты могут отражать снижение целостности дофаминергических нервных окончаний.

Чем здесь важен дофамин

Дофамин участвует в работе нескольких систем мозга. В частности, он связан с мотивацией, обработкой вознаграждения, двигательными функциями и некоторыми когнитивными процессами.

Поэтому ученые отдельно сравнили результаты ПЭТ с симптомами участников.

Более низкие показатели VMAT2 в отдельных областях мозга коррелировали с апатией и замедлением двигательных реакций. Снижение показателя в хвостатом ядре также было связано с ухудшением памяти.

Это может помочь объяснить, почему некоторые люди после COVID-19 сталкиваются не только с физической усталостью, но и с потерей мотивации, снижением активности или ощущением эмоциональной «пустоты».

Можно ли восстановить дофаминовые окончания

На этот вопрос ученые пока не знают ответа.

Авторы работы предполагают, что улучшение работы дофаминовых синапсов может стать одним из направлений будущего лечения последствий COVID. Однако исследование не показывает, что уже существует способ восстановить плотность дофаминергических нервных окончаний у переболевших.

Также пока нельзя сказать, являются ли обнаруженные изменения постоянными или со временем могут частично исчезать.

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