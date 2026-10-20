Женщина и ребенок попали в больницу после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 39 0

Улицу, где все произошло. перекрыли, движение автобусов изменили.

Прорыв трубы в Колпино — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Женщина с ребенком пострадали при прорыве трубы с горячей водой в Колпино в Санкт-Петербурге. Оба госпитализированы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации пресс-службы администрации Колпинского района, технологическое нарушение произошло на магистральной трубе. К 09:30 вытекание горячей воды удалось локализовать.

На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Специалисты обследуют поврежденный участок и определяют объем восстановительных работ.

По данным «ТЭК СПб», связь с пострадавшими поддерживается. Им окажут всю необходимую помощь.

Информация о состоянии женщины и ребенка уточняется.

Из-за аварии участок улицы Ижорского Батальона между Тверской и Московской улицами закрыли для транспорта и пешеходов. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, автобусы разворачиваются.

Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии на Третьем транспортном кольце в Москве, где водитель Audi столкнулся с Volkswagen и Mercedes, а затем скрылся с места происшествия без одежды. Позже мужчину задержали и направили на медицинское освидетельствование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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