Мужчины очень боятся провала, поэтому зачастую не оказывают видимых признаков симпатии женщине, которая им нравится. Как же заставить его сделать первый шаг?

Если мужчине нравится женщина, он начинает ей оказывать знаки внимания. Однако они бывают неочевидными. Психиатр-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как их распознать и как заставить мужчину действовать.

По словам эксперта, влюбленный мужчина невольно начинает фокусировать внимание на предмете своего интереса. Он пояснил, что человек начинает думать о предмете воздыхания и собирает о нем доступную информацию.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рассказал об очевидных и неочевидных признаках мужской симпатии.

Неочевидные

Взгляды

По мнению психотерапевта, мужчина смотрит на свою возлюбленную чаще других.

«Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным», — заметил специалист.

Фомин отметил, что начальная стадия симпатии сопровождается сопутствующими переживаниями, которые возникают из-за неопределенности.

Однако зачастую мужчина может думать о своих проблемах и при этом «залипать в одну точку». Он даже может смотреть в этот момент на женщину, но необязательно ту, которая ему симпатична.

Случайные встречи

Влюбленный мужчина может пытаться специально искать встречи с женщиной, которая ему интересна.

Смена стиля одежды

Также признаком симпатии мужчины может быть неожиданная смена имиджа. Например, если обычно он носит кроссовки и футболки, но неожиданно он их заменяет на туфли и рубашку, это может говорить о том, что он пытается понравиться кому-то.

Попытка выделиться

Психотерапевт считает, что мужчина может пытаться выделиться перед женщиной на общем фоне конкурентов. Он начинает носить одежду, которая подчеркивает его формы, пробует демонстрировать свою силу. Эрудированный и начитанный мужчина попытается продемонстрировать свои знания перед объектом симпатии.

Громкие разговоры и смех

Мужчина может попытаться привлечь внимание понравившейся женщины громким разговором или смехом.

Появление новых интересов

По словам психотерапевта, речь идет о том, чем интересуется объект симпатии. Он начинает «зеркалить» интересы женщины. Кроме того, если мужчина находится возле женщины, которая ему нравится, он может шутить при ней. Таким образом он хочет показать, что ей может быть весело с ним.

Очевидные

Как отметил Фомин, мужчины не способны проявлять решительность в любовных делах, потому что они боятся провала. Но если представитель сильного пола решился проявить свои чувства, это может проявляться и в следующих признаках:

Подарки

Специалист указал, что если мужчина дарит женщине цветы и прочие подарки, то это значит, что он заинтересован в ней и настроен серьезно.

Повышенное внимание

Об интересе со стороны мужчины говорит и пристальное внимание к своей пассии.

Время

Если мужчине симпатична женщина, он найдет способ проводить с ней больше времени.

Тактильность

Влюбленный мужчина может пытаться дотронуться до руки женщины и другие тактильные жесты.

Как заставить его действовать

Фомин посоветовал подавать ответные сигналы взаимной симпатии, чтобы заставить мужчину сделать первый шаг. Например, девушка может улыбнуться на его взгляд в ответ.

Он считает, что мужчины боятся провала, поэтому женщине нужно подавать ответные сигналы симпатии, чтобы заставить его действовать.

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