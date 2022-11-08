«Светлый лучик»: коллега раскрыл детали последних дней жизни Сергея Ершова

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 147

Коллега раскрыл детали последних дней жизни Сергея Ершова: «Лучик света»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volha Shukaila; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Покойный знаток «Что? Где? Когда?» много лет страдал от онкологии, но никогда не показывал своих мучений.

Коллега покойного знатока «Что? Где? Когда?» Сергея Ершова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о его последних годах жизни и манере поведения.

По словам Виктора Сиднева, ушедший из жизни Сергей Ершов стал причиной для участия в телеигре.

«Сергей — коллега, из-за которого, отчасти, я и пришел. Я увидел его в первых передачах. И с тех пор это мой любимый знаток. И когда мне предложили пойти на отбор, то я уже шел с пониманием того, что там есть человек, которого я знаю, пусть и из телевизора», — объяснил мужчина.

Для Сиднева коллега всегда был кумиром, символом доброты и жизнелюбия. Даже в разгар борьбы с онкологией, в последние годы своей жизни Сергей Ершов приезжал в клуб, шутил с коллегами и никогда не показывал своих мучений.

«Он мой кумир. С самого первого дня. В последние годы он нечасто бывал в клубе, но каждый раз, когда появлялся, это был такой светлый лучик. Всегда с шутками, всегда с улыбками, даже когда ему самому было непросто», — поделился воспоминаниями Виктор Сиднев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о поразительной черте характера, которой обладал Сергей Ершов.

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