Президент России Владимир Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми. Об этом он заявил в ходе планового совещании по мерам поддержке семей.

Госпомощь предусмотрена для разных категорий граждан в РФ. Но в условиях кризиса она особенно важна для тех, кто, в частности, воспитывает подрастающее поколение. Учитывая этот нюанс Путин заметил, что геополитическая обстановка не должна никак влиять на важнейшие потребности населения.

«Я уже неоднократно говорил и сейчас хочу повторить: несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах, таких, которые безусловно являются вопросами фундаментального характера», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявили об установлении минимальных выплат для мобилизованных россиян. Это — более 190 тысяч рублей.