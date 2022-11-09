«Нет смысла»: почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление

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Анна Свотина
Анна Свотина 56

Пластический хирург Минасян: трансплантация кожи не восстановит нос Казьминой

«Нет смысла»: почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Восстановление красоты Алисы Казьминой остается под вопросом из-за сложного аутоиммунного заболевания. Какие прогнозы делают врачи?

Личную жизнь футболиста Андрея Аршавина скучной не назовешь. Череда громких скандалов, судов и выяснений отношений с бывшими женами преследуют спортсмена. Казалось, только недавно вторая экс-жена Аршавина Алиса Казьмина отдала долг своей бывшей свекрови. Журналистка по решению суда выплатила два миллиона рублей. Снова обострилась ситуация со здоровьем тяжелобольной Казьминой, передает интернет-газета dni.ru.

Ее состояние продолжает ухудшаться. Алиса Казьмина перенесла многочисленные хирургические вмешательства и снова находится на лечении. Пластический хирург Паруйр Минасян оценил состояние внешности бывшей супруги спортсмена и пришел к неутешительному выводу.

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Врач считает, что компенсировать на носу недостаток мягкой ткани не получится. Трансплантация не поможет из-за особенностей здоровья молодой женщины.

«Это аутоиммунное заболевание… Возможно, все повторится. Поэтому нет смысла делать операцию», — сделал неутешительный вывод доктор Минасян.

Однако Алиса Казьмина сдаваться не собирается. Несмотря на истощенные моральные и физические силы, она начала очередной длительный курс терапии и успела помириться со своей матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что на тяжелобольную Алису Аршавину-Казьмину снова подали в суд.

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