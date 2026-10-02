«Наверное, вирус»: Иосиф Пригожин опубликовал фото Валерии под капельницей

Певица Валерия заболела и лежит под капельницей

Народная артистка РФ Валерия заболела — предположительно, у нее вирус. Об этом сообщил музыкальный продюсер и муж артистки Иосиф Пригожин, опубликовав фото супруги под капельницей. Позже он подтвердил информацию изданию Super.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — написал продюсер.

Еще в сентябре Валерия дышала здоровьем и бодростью — она поделилась с подписчиками в соцсети фото с семейного отдыха. На нем 58-летняя артистка продемонстрировала изящную фигуру, позируя в бикини.

Свой отпуск певица провела вместе с супругом, а также с сыном и невесткой. Кадры впечатлили фанатов — они назвали певицу «эталоном красоты».

«Вау, восторг, дорогая Валерия. Фигурка — отпад», — написал один из подписчиков.

Однако даже сейчас, на диване и под капельницей Валерия все равно неизменно изящна и улыбается в камеру своей неподражаемой улыбкой.

Ранее 5-tv.ru писал о ключевых различиях между простудой, ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Простуда» — бытовой термин, а такого заболевания не существует: для развития болезни нужны инфекционный агент и снижение иммунитета. ОРВИ объединяет более 50 тысяч вирусов и обычно протекает легче гриппа, начинаясь с недомогания, першения в горле и насморка, при этом специфического симптома у него нет.

Грипп отличается внезапным началом и выраженной интоксикацией: человек может точно указать момент заболевания, у него появляются высокая температура, озноб и ломота в мышцах. Ковид сейчас все чаще маскируется под обычное ОРВИ или грипп, а характерная ранее потеря обоняния и вкуса встречается редко

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