«Больно»: Юлия Меньшова намекнула на расставание с Игорем Гординым

Звезда фильма «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» уже проходила через развод. Неужели нельзя решить новую проблему?

Актриса Юлия Меньшова поделилась с подписчиками тревожными переживаниями насчет развода. Людям, которые проходят через это, больно и горько. И как бы они не старались сдерживать себя, страдания читаются на лице у всех. Даже стальные нервы не выдерживают.

Звезда фильма «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» сама имеет горький опыт развода с актером Игорем Гординым. В конце 90-х отношения пары дали трещину– в интервью Юлия не раз признавалась, что их первенец, Андрей, часто плакал, ни одному, ни другому легко, мягко говоря, не было, супруги друг на друге срывались. А потом родилась еще и дочка — семейный союз от этого крепче не стал — пара решила разойтись, когда малышке и года не было.

И вроде бы оба остались друзьями: Игорь навещал детей, старался быть хорошем отцом, Юлия — примерной матерью. Но больно все равно было всем.

«Ужасно жалко всех, когда разрушается то, что было когда-то единым целым. Разлетается на мелкие кусочки. Молекулы. Атомы. И все всегда стараются держать лицо. И делать вид: „мне все равно, мне не больно“. А больно всегда и всем», — отметила Юлия в своем Telegram-канале, переживая за душевное состояние разведенной певицы Шакиры.

Правда, Юля оказалась в числе тех немногих женщин, кому удалось склеить разрушенное на осколки счастье. Это случилось через четыре года после расставания с Игорем. Однажды бывшие отправились в совместный отпуск, и тогда чувства заиграли с новой силой. И было все, как и в первый раз — цветы, свидания, ухаживания. Только теперь любовь стала еще крепче.

Но, вероятно, Шакире с футболистом Пике второй шанс не светит — артистка вернулась в Штаты, бывший остался в Испании и уже счастлив в новых отношениях. Телеведущую все это сильно расстраивает.

«Да и пара была такая красивая. Так всегда расстраиваюсь, когда слышу очередную новость о чьем-то разводе. <…> Больно, когда умирает любовь», — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Садальский высмеял Меньшову за критику Познера с помощью эротической фантазии.