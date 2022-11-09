Россияне жалуются на массовые сбои в работе «Яндекс Go» и Uber
| Технологии 19
Пользователи отмечают, что приложения сервисов просто отказываются как-либо реагировать на запросы.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Россияне жалуются на массовые сбои в работе «Яндекс Go» и Uber. Пользователи отмечают, что приложения сервисов просто отказываются как-либо реагировать на запросы.
В числе прочего отмечается, что даже если удалось вызвать такси в одном из сервисов, оплатить поездку просто невозможно.
Официальных комментариев по поводу сбоев от администрации ресурсов пока не поступало.
+8° 762 мм рт. ст.
100%
100%
60.98
-0.26 60.82
-0.08
-0.26 60.82
-0.08
Нашли ошибку?