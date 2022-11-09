Россияне жалуются на массовые сбои в работе «Яндекс Go» и Uber. Пользователи отмечают, что приложения сервисов просто отказываются как-либо реагировать на запросы.

В числе прочего отмечается, что даже если удалось вызвать такси в одном из сервисов, оплатить поездку просто невозможно.

Официальных комментариев по поводу сбоев от администрации ресурсов пока не поступало.