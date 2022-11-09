История о путешествии россиян в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида оказалась фейком

По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, Мэр Мардина решил пропиариться.

Информация о российских туристах, попавших в турецкий Мардин вместо Мадрида, является фейком, поскольку место не туристическое, а виза в Испанию делается задолго до выезда. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий», — сказал Мкртчян.

Он добавил, виза в Испанию делается не один месяц, а туристам, желающим посетить Мадрид, вряд ли мог понравиться турецкий город. До этого появилась информация, что российское турагентство отправило россиян в Мардин вместо Мадрида по ошибке. Однако путешественникам якобы понравилось посещенное место.

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