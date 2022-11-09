Суровикин рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 563

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ о ситуации в «горячих» точках.

Суровикин рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Армия Украины несет серьезные потери в ходе спецоперации. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин. Он доложил главе Минобороны Сергею Шойгу о ситуации в «горячих» точках.

«Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, 6ЗРК, более 200 танков, более 800 бронированных машин, 21 боевую машину РСЗО, уничтожено порядка 350 наемников», — заметил военачальник.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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