Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению традиционных ценностей. Исторически к ним относят жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и целый ряд других.

«Россия будет формировать на международной арене образ страны, которая хранит и защищает общечеловеческие духовно-нравственные ценности», — говорится в официальном документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, в тексте указа, одобренного Путиным, отмечено, что действия США и других стран, которые недружественно настроены к РФ, будут рассматриваться исключительно как угроза ее традиционным ценностям. Из этого следует, что деструктивное идеологическое воздействие на граждан РФ угрожает демографической ситуации.

Также подчеркивалось, что положения основ государственной политики России в сфере традиционных ценностей нужно корректировать не реже одного раза в шесть лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал важнейший закон для военных. Из него следует, что мобилизованные, добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил уравнены в правах.