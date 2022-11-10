Брежнева намекнула на тяжелый период после слухов о разводе: «Разбитое сердце»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 113

Вера Брежнева рассказала о своем разбитом состоянии на фоне слухов о разводе

Брежнева намекнула на тяжелый период после слухов о разводе: «Разбитое сердце»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Уже не первый месяц поговаривают — семья знаменитости рушится. Но певица упорно продолжает молчать, лишь интригуя поклонников наполненными болью заявлениями.

Бежавшая вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Вера Брежнева вновь намекнула на развод с композитором Константином Меладзе. Она опубликовала пост, наполненной болью и переживаниями.

С весны жизнь артистки кардинально изменилась. Гастроли по городам России, благодаря которым она зарабатывала миллионы рублей, — в прошлом, многие поклонники, которые ранее следили за ее творчеством, — отвернулись. Сначала Брежнева уехала в Польшу, где стала волонтером. Там на складе она занималась распределением гуманитарной помощи для украинцев.

Но устав от работы, она укатила в Италию. Откуда и поползли слухи о расставании с мужем. Их подогревала сама Брежнева, публикуя грустные посты в социальной сети. Как пишет dni.ru, на днях артистка рассказала о подготовке к концерту в Риге. Как обычно, без грустных фраз не обошлось.

«Все потихоньку собирается, складывается, как пазл. Собирается из осколков разбитое сердце», — написала Брежнева.

Свое откровение она сопроводила песней, которая будет открывать концерт в Латвии. Как отметили интернет-пользователи, как бы артистка не старалась скрыть реальное положение дел в семье, у нее это получается сложно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оскандалившаяся Екатерина Варнава вернулась в РФ.

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