Мирные граждане Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах: «Прилетел к подъезду!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 121

Жители региона устали от нападок националистов. Одна надежда на защиту — на помощь российских бойцов.

Мирные граждане Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах: «Прилетел к подъезду!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся мирные граждане на освобожденных территориях. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сами жители. Со слов людей, они спокойно пили чай, когда началась атака.

«Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже 18-й снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду», — пояснила одна из пенсионерок Валентина.

Она добавила, что во время обстрела серьезно пострадала соседка, живущая на первом этаже. Женщина находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.

Валентине некуда уезжать, также она не хочет бросать свой дом и живет одна. Уточняется, что ВСУ обстреливают местный отдел полиции, высылая туда дроны.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля. Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Россия отвела войска от Херсона.

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