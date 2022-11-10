Мирные граждане Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах: «Прилетел к подъезду!»

Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся мирные граждане на освобожденных территориях. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сами жители. Со слов людей, они спокойно пили чай, когда началась атака.

«Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже 18-й снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду», — пояснила одна из пенсионерок Валентина.

Она добавила, что во время обстрела серьезно пострадала соседка, живущая на первом этаже. Женщина находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.

Валентине некуда уезжать, также она не хочет бросать свой дом и живет одна. Уточняется, что ВСУ обстреливают местный отдел полиции, высылая туда дроны.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля. Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Россия отвела войска от Херсона.