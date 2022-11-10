Вовк жестко раскритиковала Зеленского: «Плясал у нас на Новый год, а теперь требует уничтожить!»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 182

Ведущая Ангелина Вовк считает президента Украины Зеленского немудрым политиком

Вовк жестко раскритиковала Зеленского: «Плясал у нас на Новый год, а теперь требует уничтожить!»

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость поддерживает спецоперацию в Донбассе и российских солдат, выполняющих свой долг.

Российская ведущая Ангелина Вовк раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского в рамках проекта Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

«Зеленский тут плясал у нас на Новый год, получал большие деньги — и вдруг он там сидит и командует, чтобы нас бомбили, требует оружия, требует нас уничтожить», — сказала Вовк.

По ее мнению, Зеленский, снявшись в сериале «Слуга народа» просто прикинулся хорошим, вот только доверчивые люди ему поверили. Вовк подчеркнула, что лидеру Незалежной нравится быть у власти и добавила, что он не прошел проверку «медными трубами». В завершение народная артистка России хорошо «припечатала» комика.

«Талантливый артист — не значит мудрый политик», — прокомментировала знаменитость

К слову, Ангелина Михайловна поддерживает спецоперацию в Донбассе и критикует артистов, выступающих против России. В частности, речь идет о юмористе Максиме Галкине*, певице Алле Пугачевой и исполнительнице Светлане Лободе, пишет «Российская газета».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое заявление Зеленского раскололо НАТО.

* — Признан в РФ иноагентом.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене
19:01
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
18:51
Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля
18:39
Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова
18:23
Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение
18:14
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика