Вовк жестко раскритиковала Зеленского: «Плясал у нас на Новый год, а теперь требует уничтожить!»

Знаменитость поддерживает спецоперацию в Донбассе и российских солдат, выполняющих свой долг.

Российская ведущая Ангелина Вовк раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского в рамках проекта Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

«Зеленский тут плясал у нас на Новый год, получал большие деньги — и вдруг он там сидит и командует, чтобы нас бомбили, требует оружия, требует нас уничтожить», — сказала Вовк.

По ее мнению, Зеленский, снявшись в сериале «Слуга народа» просто прикинулся хорошим, вот только доверчивые люди ему поверили. Вовк подчеркнула, что лидеру Незалежной нравится быть у власти и добавила, что он не прошел проверку «медными трубами». В завершение народная артистка России хорошо «припечатала» комика.

«Талантливый артист — не значит мудрый политик», — прокомментировала знаменитость

К слову, Ангелина Михайловна поддерживает спецоперацию в Донбассе и критикует артистов, выступающих против России. В частности, речь идет о юмористе Максиме Галкине*, певице Алле Пугачевой и исполнительнице Светлане Лободе, пишет «Российская газета».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое заявление Зеленского раскололо НАТО.

* — Признан в РФ иноагентом.