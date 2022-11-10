Шах и мат: заявление Зеленского о переговорах с Россией раскололо НАТО
Cumhuriyet: в Североатлантическом альянсе обозначился раскол после слов Зеленского о перемирии
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
США не в силах удерживать гегемонию, как раньше, мир движется к многополярности.
Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией показала трещину в НАТО. Таким мнением поделился журналист Барыш Достер в материале для турецкого издания Cumhuriyet.
«Это заявление дает представление как о положении Украины на передовой, так и указывает на раскол в Атлантическом альянсе», — говорится в публикации.
Публицист подчеркнул, что США утратили былое влияние, а Германия стремится к улучшению отношений с РФ и Китаем. Также, по мнению автора, Штатам сопротивляются и другие страны — «от Северной Кореи до Ирана, от Сирии до Кубы». Достер добавил, в отношениях американской стороны и Саудовской Аравии растет напряженность на фоне нефтедобычи и полученного Штатами отказа.
«США не в силах навязать миру свой порядок и новые правила», — добавил журналист.
Таким образом за океаном не в силах сохранять гегемонию, навязывая всем свой миропорядок. К слову, о подобных попытках Запада говорил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По словам главы государства, мир движется к многополярности, и в нем формируется справедливое мироустройство.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем Байден намекнул Зеленскому.
- 10 нояб
- Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
- 9 нояб
- NI: слова генсека НАТО Столтенберга стали «холодным душем» для Зеленского
- 9 нояб
- Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
- 9 нояб
- С ума сошли? Негодование британцев в адрес Зеленского и Пенна достигло пика
- 9 нояб
- До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией
- 9 нояб
- Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США
- 9 нояб
- «Мечта» для темных времен: зачем власти Украины хотят воскресить Ан-225 «Мрия»
- 9 нояб
- Владимир Зеленский получил «Оскар»
- 8 нояб
- Все по классике: Мария Захарова сравнила беспредел в Одессе с «Окаянными днями» Бунина
- 8 нояб
- «Много двухсотых»: украинская армия бежит от Артемовска
Читайте также
87%
0.18 61.00
-0.24
Нашли ошибку?