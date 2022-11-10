Шах и мат: заявление Зеленского о переговорах с Россией раскололо НАТО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 5 988

Cumhuriyet: в Североатлантическом альянсе обозначился раскол после слов Зеленского о перемирии

Шах и мат: заявление Зеленского о переговорах с Россией раскололо НАТО

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Украинский кризис

США не в силах удерживать гегемонию, как раньше, мир движется к многополярности.

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией показала трещину в НАТО. Таким мнением поделился журналист Барыш Достер в материале для турецкого издания Cumhuriyet.

«Это заявление дает представление как о положении Украины на передовой, так и указывает на раскол в Атлантическом альянсе», — говорится в публикации.

Публицист подчеркнул, что США утратили былое влияние, а Германия стремится к улучшению отношений с РФ и Китаем. Также, по мнению автора, Штатам сопротивляются и другие страны — «от Северной Кореи до Ирана, от Сирии до Кубы». Достер добавил, в отношениях американской стороны и Саудовской Аравии растет напряженность на фоне нефтедобычи и полученного Штатами отказа.

«США не в силах навязать миру свой порядок и новые правила», — добавил журналист.

Таким образом за океаном не в силах сохранять гегемонию, навязывая всем свой миропорядок. К слову, о подобных попытках Запада говорил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По словам главы государства, мир движется к многополярности, и в нем формируется справедливое мироустройство.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Байден намекнул Зеленскому.

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