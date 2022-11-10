Будьте осторожны: что принесет с собой зеркальная дата 11.11.2022

Число 11 является в нумерологии самым мистическим. Что принесет с собой зеркальная календарная дата 11.11.2022 и чего стоит избегать в этот день рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» ясновидящая Мирелла Гасанова. По ее словам, двойная единица обладает особой магией, усиливая свои качества в два раза.

В частности, она отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц — портал, открывающий мистический период ноября. Также число — источник небывалого вдохновения. Если сделать расклад дня и месяца, то получится четверка, сложенная из единиц.

«В нумерологии цифра „четыре“ отвечает за материальные ценности и все, что приобретается с помощью труда и усилий», — сказала Гасанова.

Энерготерапевт добавила, что цифры могут соперничать друг с другом, повлияв на наше поведение в зеркальную дату. Например, много людей не смогут сделать выбор, за что отвечает двойственная «единица», а значит, в этот день лучше отказаться от важных решений.

В будущую пятницу не стоит конфликтовать с окружающими, завидовать, обращаться даже к проверенным временем магам. Нужно довериться интуиции, решить финансовые вопросы, излучать позитив в общении с людьми. Уделить внимание семье и близким. К слову, время 11:11 самое мощное для ритуалов и заговоров, не связанных с черной магией.

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