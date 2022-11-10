Будьте осторожны: что принесет с собой зеркальная дата 11.11.2022

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 373

Каждый решает сам, верить в приметы или нет, но к мистическим вопросам следует подходить ответственно.

Будьте осторожны: что принесет с собой зеркальная дата 11.11.2022

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Число 11 является в нумерологии самым мистическим. Что принесет с собой зеркальная календарная дата 11.11.2022 и чего стоит избегать в этот день рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» ясновидящая Мирелла Гасанова. По ее словам, двойная единица обладает особой магией, усиливая свои качества в два раза.

В частности, она отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц — портал, открывающий мистический период ноября. Также число — источник небывалого вдохновения. Если сделать расклад дня и месяца, то получится четверка, сложенная из единиц.

«В нумерологии цифра „четыре“ отвечает за материальные ценности и все, что приобретается с помощью труда и усилий», — сказала Гасанова.

Энерготерапевт добавила, что цифры могут соперничать друг с другом, повлияв на наше поведение в зеркальную дату. Например, много людей не смогут сделать выбор, за что отвечает двойственная «единица», а значит, в этот день лучше отказаться от важных решений.

В будущую пятницу не стоит конфликтовать с окружающими, завидовать, обращаться даже к проверенным временем магам. Нужно довериться интуиции, решить финансовые вопросы, излучать позитив в общении с людьми. Уделить внимание семье и близким. К слову, время 11:11 самое мощное для ритуалов и заговоров, не связанных с черной магией.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП самых верных народных примет-инструкций по привлечению денег в дом.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене
19:01
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
18:51
Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля
18:39
Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова
18:23
Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение
18:14
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика