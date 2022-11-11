Река Ключевка окрасилась в ярко-зеленый цвет в костромской Венеции
Уникальными кадрами делятся в сети местные жители. Роспотребнадзор начал проверку.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
Река Ключевка в Костроме окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Такую картину обнаружили утром жители живописного городского микрорайона под названием Венеция.
Причина такой метаморфозы пока непонятна. Роспотребнадзор проверят ливневую канализацию в поисках источников загрязнения.
Читайте также
+7° 764 мм рт. ст.
87%
87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
0.18 61.00
-0.24
Нашли ошибку?