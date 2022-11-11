Река Ключевка окрасилась в ярко-зеленый цвет в костромской Венеции

Река Ключевка в Костроме окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Такую картину обнаружили утром жители живописного городского микрорайона под названием Венеция.

Причина такой метаморфозы пока непонятна. Роспотребнадзор проверят ливневую канализацию в поисках источников загрязнения.