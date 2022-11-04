Союзники киевского режима не только поставляют оружие любимой Незалежной, но и принимают ее жителей у себя. Пока одни пользуются всеми благами цивилизации — другие живут на коробках.

Из-за украинских беженцев в европейских странах разразился настоящий скандал. Материал об этом опубликован в газете The New York Times (NYT). Все дело в особенном отношении к гражданам Незалежной. Беженцы из других стран недовольны, что власти думают об украинцах в первую очередь.

«Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема», — сообщается в публикации.

Как отметило издание, из-за большого наплыва выходцев из Украины, давление кризиса не размещается поровну ни между государствами, ни между беженцами. Убежавшие приезжие из Афганистана и Сирии чувствуют на своих плечах огромный груз миграционного кризиса, в отличие от их украинских граждан.

Издание рассказало про Башармала Мохаммади, который прибыл в Европу из Афганистана. Его жилье находится под бетонной лестницей рядом с королевским дворцом Бельгии. Несчастный вынужден спать на картонных коробках, как и другие семь афганцев в этом же месте.

«Никогда бы не подумал, что буду жить вот так — на улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни», — рассказал он.

Как рассказал немецкий активист Давид Шмидтке, пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене, такая система с двумя уровнями заставляет страдать тех, кто приехал не из Украины, дискредитирует их и ставит в невыгодное положение.

«Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев», — объяснил он.

Многие немецкие чиновники беспокоятся из-за сложившейся ситуации. Они понимают, что вместе с экономическим кризисом пришел и миграционный. Это стало заметно в повседневной жизни коренных европейцев, поэтому нарастает антимиграционная напряженность.

«Даже украинцы, которых когда-то приветствовали, теперь вызывают некоторое негодование», — говорится в газете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что центр для беженцев с Ближнего Востока в Британии превратили в подобие концлагеря.