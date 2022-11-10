Экоактивистов в Европе начали сажать

Кажется, толерантная Европа, которую уже давно облюбовали активисты разного рода, начинает уходить в прошлое. Теперь за измазанную супом картину или приклеенные к дороге руки начинают отправлять в самую настоящую тюрьму. За тем, как экоактивизм превращается в экотерроризм, проследил Александр Тузиков.

До маразма в своем «экоперформансе» дошли сегодня две активистки в Австрии. В Венском музее Естественной истории они приклеились к витрине с динозавром. Заявили шокированной публике, что миллионы лет эволюции насмарку, если на автобанах не установят ограничение скорости в 100 километров в час.

Намертво приклеить себя к чему-нибудь — в тренде у экоактивистов. Например, к люксовым спорткарам на Парижском автосалоне, к тому же асфальту на шоссе. И пусть полиция попробует сдвинуть тебя с места — показательная истерика гарантирована.

Модно приклеить себя к произведению искусства — неважно, классического или современного. Например, к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в художественной галерее в Нидерландах. Или к работе Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл», как это сделали противницы ископаемого топлива в Канберре. И даже на телевизионном ток-шоу, посвященном нападениям на художественные галереи по всему миру, можно приклеиться к столу, как это сделал экстравагантный экоактивист из Нидерландов.

По мнению экоактивистов, нападение на искусство как таковое помогает привлечь внимание к потеплению климата. Звучит абсурдно? Это признают и сами вандалы.

«Мы не причинили никакого вреда картине Ван Гога. Мы слегка повредили раму. Но ее можно заменить или почистить. Картина вообще не была повреждена. Она была за стеклом. Мы об этом знали. Мы все еще там сидели, когда картину почистили с помощью салфеток», — говорит участница движения Just Stop Oil Фиби Пламмер.

От нападений на искусство европейские экоактивисты перешли к атакам на людей. В Великобритании участники движения Just Stop Oil вновь заблокировали М-25 — самую оживленную трассу Королевства. Но теперь дорожного хаоса им показалось мало и они сменили тактику: устроили крупную аварию. Фура протаранила несколько автомобилей и чуть не задавила офицера полиции. Виновный арестован.

Его единомышленники, кто наблюдал за происходящим с конструкции над дорожной развязкой, обещают продолжать еще жестче. В их голосе слышна истерика.

«Мне 56. Я приехала сюда из Парижа и очень боюсь высоты. Но еще больше я боюсь, что мы не добьемся наших целей — прекратить использовать нефть и газ», — кричит одна из активисток.

«Меня зовут Луиза, мне 24. И я здесь потому, что нефть — наше будущее. И вы можете ненавидеть меня за то, что я делаю, имеете право. Но я хочу, чтобы ваша ненависть обратилась на наше правительство, оно обманывает молодежь, обманывает меня!» — плача, продолжает другая девушка.

Власти признают: вот теперь действия экоактивистов реально угрожают жизням остальных британцев. Десятки участников дорожной блокады доставлены в полицейские участки.

Но если бы такое творилось только в Соединенном Королевстве! Безумие перекинулось и на другие страны Европы. В Париже остановлено движение на кольцевой дороге. Застрявшие в час пик в нежданной пробке водители, не дожидаясь полиции, сами растащили смутьянов.

В Риме автомобилистов тоже взбесило поведение экоактивистов Ultima Generazione «Последнего поколения» — так называют себя радикалы. Сотни людей из-за них опоздали на работу.

Британский телеведущий Джереми Кайл провел опрос: «Заставляют ли вас экоактивисты больше заботиться о климате?» 97% опрошенных ответили «Нет».

«Когда вы слышите результаты этого опроса, вам не кажется, что ваш месседж не доходит до тех, кому вы хотите его донести? Не пора ли сменить тактику, ведь ваш посыл, возможно важный, теряется среди этого безумия, которое просто отталкивает людей?» — спрашивает Кайл.

«Мы испробовали все методы: марши, петиции, пытались избираться в депутаты, попасть в правительство, но ничего не получилось. Как только вы предложите более эффективную тактику, мы изменимся», — утверждает участник движения Just Stop Oil Алекс Де Конинг

Изменить их невозможно, можно только изолировать от общества — решили британские власти и создали прецедент. Один из основателей движения Just stop oil отправился на месяц в Уондсворт — одну из самых суровых тюрем — за попытку погрома.