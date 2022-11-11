Вживаться не пришлось: Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в сериале «Корона»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Актер Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в британском сериале «Корона»

Вживаться не пришлось: Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в сериале «Корона»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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События в пятом сезоне сериала разворачиваются в 1990 годы. Тогда Елизавета II единственный раз за всю свою жизнь посетила Россию и встретилась с первым президентом страны.

Российский и белорусский актер Анатолий Котенев в пятом сезоне британского сериала «Корона» перевоплотился в первого президента России Бориса Ельцина. События в новых сериях разворачиваются в 90-е годы, тогда королева Елизавета II в первый и последний раз посетила Россию. Как отметил актер, роль не была для него сложной.

Анатолий Котенев в образе Бориса Ельцина в сериале «Корона»Анатолий Котенев в образе Бориса Ельцина в сериале «Корона». Кадр из сериала «Корона»

«Что касается того, чтобы вживаться в образ, то там это не требовалось. Режиссер говорил, чтобы я был самим собой, не пародировал, что я и так похож на него», — рассказал Котенев в беседе с Lenta.ru.

Экранной женой Котенева стала актриса Марина Шиманская, которая сыграла Наину Ельцину. Кроме единственного визита королевы Великобритании в сериале покажут приезд Ельцина в Лондон, будет затронута тема развода принца Чарльза и принцессы Дианы. Новые серии стали доступны для зрителей могут с 9 ноября.

Анатолий Котенев известен зрителям по ролям в фильме «Время первых», «Метро», «Большое небо», а также в сериале «Обреченная стать звездой» и другими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Анатолий Котенев изменил жене.

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