Звезда «Секретного фарватера» об измене жене: «Она просит прощения у меня»

Актер Анатолий Котенев прожил с супругой Светланой 25 лет. Но одна измена перечеркнула все.

Актер Анатолий Котенев, известный по главной роли командира торпедного катера Бориса Шубина в фильме «Секретный фарватер», рассказал, что изменял жене с актрисой Еленой Карпович. Признание 63-летний артист сделал в эфире шоу Бориса Корчевникова.

Вместе со своей супругой Светланой Боровской Котенев прожил 25 лет. Однако семь лет назад брак затрещал по швам. Как в последствии выяснилось, актер находился в любовной связи со своей коллегой по сериалу «Ундина». Сейчас Котенев очень сожалеет о случившимся и чувствует себя виноватым перед бывшей супругой.

«Испортил жене вторую половину жизни, поэтому звоню и прошу у нее прощения. Она просит прощения у меня, потому что всегда виноваты оба… Мне больно и стыдно за то, что произошло. Но теперь я женат на другой женщине, я ее люблю, у нас есть маленькая замечательная дочка Сонечка», — сказал он.

Артист подчеркнул, что за годы совместной жизни Светлана только раз приехала к нему на съемочную площадку. Но он не ставит этот факт супруге в укор и старается лишний раз не будоражить тему. Вместе со Светланой Котенев воспитывал двоих детей, и сохранить брак хотя бы ради них супруги честно пытались. Увы, попытка закончилась полным провалом.

«Дети не придерживаются ни моей стороны, ни стороны мамы. Они взрослые люди и понимают, что ничего не склеить. Оба сына, кстати, работают. Слава богу, что они не пошли в актеры», — смеется артист.

Актриса Елена Карпович и бывшая жена Котенева Светлана Боровская www.globallookpress / Anatoly Lomohov; Instagram @ritadubrovskaya

Котенев отметил, что сегодня не поддерживает никаких отношений с бывшей женой. Светлана повторно вышла замуж, да и сам артист женился опять. Общаться семьями уж точно не получится, уверен Анатолий. Виной тому непростой характер бывшей жены.

Котенев и Боровская поженились в 1989 году. Звезда российских сериалов признавался, что был влюбчив, особенно в девушек гораздо моложе себя. Так, Светлана была на 12 лет моложе артиста, но существенная разница в возрасте не помешала им создать семью. В этом браке у них родилось двое сыновей — Владимир и Клим. Поклонникам казалось, что между супругами царит идиллия. Но пара разошлась в 2014 после известия об измене мужчины.

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