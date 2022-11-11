Новый «нулевой пациент»? Блогерша из Таиланда съела на видео летучую мышь

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Девушке из Таиланда может грозить реальный срок за съеденную летучую мышь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Bosch; 5-tv.ru

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Подписчики считают, что «гурман» рискует спровоцировать новую волну пандемии, а правоохранительные органы заинтересовались употреблением редкой летучей мыши в пищу.

Пять лет тюрьмы за суп грозит жительнице Таиланда. Громкий скандал разразился после публикации ролика. На кадрах блогерша за накрытым столом демонстрирует вареную тушку летучей мыши. А после разламывает ее руками на камеру и начинает есть мясо вместе с костями.

Шокированные зрители обвинили женщину в угрозе новой пандемии. В комментариях ей напомнили, что летучие мыши являются переносчиками более десяти тысяч вирусов, которые могут передаваться людям.

Делом заинтересовалась полиция, публикацию уже сочли недопустимой. Плюс ко всему женщину могут наказать за истребление животных, которые находятся под особой охраной.

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