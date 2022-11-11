Закрытие станций зеленой ветки метро в Москве: новые маршруты проезда

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 41

Участок Замоскворецкой линии метро закроется с 12 ноября для ремонта тоннеля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Для пассажиров организуют компенсационные автобусы. Также в некоторых местах изменится схема движения.

Участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября в связи с ремонтом тоннеля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что работы по реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская» займут, примерно, полгода.

«Провести эти работы сейчас необходимо из-за технических недочетов, допущенных при строительстве участка в 80-х годах. <…> Без полной остановки движения поездов выполнить такие работы невозможно. Их будут вести круглосуточно открытым способом, так как глубина залегания участка небольшая (в среднем 12–13 метров)», — сказано в публикации.

Пассажирам организуют компенсационные маршруты: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80. Повторный вход в подземку бесплатный. Помимо этого, ремонт повлияет на движение автомобилей возле станций: «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно», «Орехово» и МЦК ЗИЛ. Там появится шесть километров «выделенки» для автобусов и электробусов.

Также некоторые улицы и съезды перекроют. Под запрет попадут 14 парковочных мест на юге столицы. Участки от станций «Алма-Атинская» до «Орехово» и от «Автозаводской» до «Ховрино» оставят открытыми.

Ранее 5-tv.ru писал о самых «призрачных» станциях в московском метро.

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