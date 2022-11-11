Мадонна начала пить из собачьей миски: «Бабушка сошла с ума»

Американская певица Мадонна напугала фанатов в социальных сетях. Звезда выложила кадры, где пьет воду из собачьей миски, делая это максимально вызывающе. Юзеры задаются вопросами, странные ролики тревожат их. В частности, кто-то решил, что поп-дива сошла с ума. Конечно же, не обошлось без возмущенных и не очень комментариев.

«Стыдно даже не начать описывать это… тьфу…»;

«Что с тобой случилось?! Пить из собачьей миски?!»;

«Говорят, лизать из собачьей миски с тяжелыми фильтрами на лице — это новые 40…»;

«А еще говорят, что Бритни сошла с ума»;

«Что с тобой не так»;

«Бабушка сошла с ума», — написали пользователи.

Перед этим исполнительница зачитывала рэп, надев прозрачный топ и показав подписчикам глубокое декольте. Тогда комментаторы высказывали предположение, что Мадонна уже не знает, как привлечь к себе внимание аудитории. К слову, артистке 64 года. Люди увидели в ее поведении крик отчаяния от потери своей привлекательности и заявили, что секс-иконе пора на пенсию.

Ранее 5-tv.ru писал о странных чертах лица Мадонны.